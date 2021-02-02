Кипр окончательно откажется от программы «золотых паспортов»

В начале сентября 2020 г. кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. По ее сведениям, в письме президента республики Никоса Анастадиаса был указан 141 человек, который в указанный период подал заявление на кипрское гражданство. Из них 34 заявителя классифицировались как «лица высокого риска», находящиеся под уголовным или административным преследованием или связанные с компаниями, в отношении которых возбуждены дела за нарушения закона.