Кипр окончательно откажется от программы «золотых паспортов»
Республика Кипр больше не вернется к программе «золотых паспортов», позволяющей его владельцу получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Кипра Никоса Анастасиадиса.
«Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация», — сказал Анастасиадис в ответ на вопрос о вероятности вернуться к программе «золотых паспортов».
Ранее председатель парламента Кипра Димитрис Суллирус объявил об отставке после скандала с «золотыми паспортами», которые в обмен на инвестиции в страну якобы получили ряд «неблагонадежных» иностранцев, включая некоторых россиян.
В заявлении говорилось, что дело с «золотыми паспортами» заподозренных в уголовном и административном преследовании иностранцев «было неправильно истолковано». «Это неверное толкование, а также очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов... [это] привело меня к решению подать заявление об отставке с поста председателя парламента, а также с поста депутата парламента», — отмечалось в заявлении.
В начале сентября 2020 г. кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. По ее сведениям, в письме президента республики Никоса Анастадиаса был указан 141 человек, который в указанный период подал заявление на кипрское гражданство. Из них 34 заявителя классифицировались как «лица высокого риска», находящиеся под уголовным или административным преследованием или связанные с компаниями, в отношении которых возбуждены дела за нарушения закона.
Годом ранее, в ноябре 2019 г. власти Кипра приняли решение аннулировать гражданство 26 человек, получивших его в обмен на инвестиции. Среди них значилось девять россиян, имена которых не назывались.