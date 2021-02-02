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Кипр окончательно откажется от программы «золотых паспортов»

Ведомости

Республика Кипр больше не вернется к программе «золотых паспортов», позволяющей его владельцу получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Кипра Никоса Анастасиадиса. 

«Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация», — сказал Анастасиадис в ответ на вопрос о вероятности вернуться к программе «золотых паспортов». 

Ранее председатель парламента Кипра Димитрис Суллирус объявил об отставке после скандала с «золотыми паспортами», которые в обмен на инвестиции в страну якобы получили ряд «неблагонадежных» иностранцев, включая некоторых россиян. 

В заявлении говорилось, что дело с «золотыми паспортами» заподозренных в уголовном и административном преследовании иностранцев «было неправильно истолковано». «Это неверное толкование, а также очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов... [это] привело меня к решению подать заявление об отставке с поста председателя парламента, а также с поста депутата парламента», — отмечалось в заявлении. 

В начале сентября  2020 г. кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. По ее сведениям, в письме президента республики Никоса Анастадиаса был указан 141 человек, который в указанный период подал заявление на кипрское гражданство. Из них 34 заявителя классифицировались как «лица высокого риска», находящиеся под уголовным или административным преследованием или связанные с компаниями, в отношении которых возбуждены дела за нарушения закона.

Годом ранее, в ноябре 2019 г. власти Кипра приняли решение аннулировать гражданство 26 человек, получивших его в обмен на инвестиции. Среди них значилось девять россиян, имена которых не назывались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных