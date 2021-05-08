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Новак назвал сроки догазификации населенных пунктов в России

Ее планируется завершить до 2023 г.
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Догазификация населенных пунктов, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населённых пунктах, будет завершена до 2023 г. благодаря новой «дорожной карте», которая была утверждена правительством. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводятся на сайте кабмина. 

«Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго «дорожной картой», не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объёме до 2023 года», — сообщил вице-премьер.

В рамках программы догазификации, будет создан единый оператор, а также заработает единое окно для подключения. Также будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей. Планируется определить минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить злоупотребления и завышение цены на строительство на участках, подчеркнули в кабмине.

По словам Новака, к 2030 г. уровень газификации будет увеличен с текущих 71% до 83%, «то есть до максимального в соответствии с топливно-энергетическими балансами». «Особое внимание будет также уделено газификации промышленных объектов, в том числе готовых подписывать долгосрочные соглашения на условиях “бери или плати”», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о недопустимости взимания с населения платы за подключение домовладений к газу. Тогда Путин поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны.

Позже, 6 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» повышения газификации регионов. Из нее следует, что к 2030 г. жителям страны будет проще и дешевле подключаться к сетям. Предполагается, что уровень газификации регионов увеличится более чем на 10% и достигнет 82,9%.

В конце марта «Ведомости» сообщали, что долг потребителей газа перед «Газпромом» за прошлый год вырос на 2,3% и составил 178,4 млрд руб. Из них на население приходится почти половина — 80,2 млрд руб., на теплоснабжающие организации — 55,9 млрд, оставшиеся 26,2 млрд приходятся на «прочих» промышленных потребителей.

Больше других за энергоресурсы не платят потребители Северного Кавказа. Долг предприятий и жителей СКФО за газ по итогам 2020 г. вырос на 6,7 млрд руб. и составил 99,2 млрд руб., или 55,6% от общероссийского, сообщалось в докладе к президиуму Госсовета по теме газификации регионов.

Ранее по теме: Долги за газ в России достигли 178 млрд рублей
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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