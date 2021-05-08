Новак назвал сроки догазификации населенных пунктов в России

Новак назвал сроки догазификации населенных пунктов в РоссииЕе планируется завершить до 2023 г.
Догазификация населенных пунктов, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населённых пунктах, будет завершена до 2023 г. благодаря новой «дорожной карте», которая была утверждена правительством. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, слова которого приводятся на сайте кабмина.
«Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго «дорожной картой», не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объёме до 2023 года», — сообщил вице-премьер.
В рамках программы догазификации, будет создан единый оператор, а также заработает единое окно для подключения. Также будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей. Планируется определить минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить злоупотребления и завышение цены на строительство на участках, подчеркнули в кабмине.
По словам Новака, к 2030 г. уровень газификации будет увеличен с текущих 71% до 83%, «то есть до максимального в соответствии с топливно-энергетическими балансами». «Особое внимание будет также уделено газификации промышленных объектов, в том числе готовых подписывать долгосрочные соглашения на условиях “бери или плати”», — подчеркнул вице-премьер.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о недопустимости взимания с населения платы за подключение домовладений к газу. Тогда Путин поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны.
Позже, 6 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» повышения газификации регионов. Из нее следует, что к 2030 г. жителям страны будет проще и дешевле подключаться к сетям. Предполагается, что уровень газификации регионов увеличится более чем на 10% и достигнет 82,9%.
В конце марта «Ведомости» сообщали, что долг потребителей газа перед «Газпромом» за прошлый год вырос на 2,3% и составил 178,4 млрд руб. Из них на население приходится почти половина — 80,2 млрд руб., на теплоснабжающие организации — 55,9 млрд, оставшиеся 26,2 млрд приходятся на «прочих» промышленных потребителей.
Больше других за энергоресурсы не платят потребители Северного Кавказа. Долг предприятий и жителей СКФО за газ по итогам 2020 г. вырос на 6,7 млрд руб. и составил 99,2 млрд руб., или 55,6% от общероссийского, сообщалось в докладе к президиуму Госсовета по теме газификации регионов.