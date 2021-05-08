Новак назвал сроки догазификации населенных пунктов в России

По словам Новака, к 2030 г. уровень газификации будет увеличен с текущих 71% до 83%, «то есть до максимального в соответствии с топливно-энергетическими балансами». «Особое внимание будет также уделено газификации промышленных объектов, в том числе готовых подписывать долгосрочные соглашения на условиях “бери или плати”», — подчеркнул вице-премьер.