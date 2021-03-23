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Долги за газ в России достигли 178 млрд рублей

Проблему с платежами можно решить передачей их на уровень регионов, считают эксперты
Анна Подлинова Матвей Катков
Многие регионы СКФО являются дотационными и получают финансирование из федерального бюджета /Евгений Разумный / Ведомости

Долг потребителей газа перед «Газпромом» за прошлый год вырос на 2,3% и составил 178,4 млрд руб. Об этом сообщается в проекте доклада президиуму Госсовета по теме газификации регионов (есть у «Ведомостей»), намеченного на конец марта. Из них на население приходится почти половина – 80,2 млрд руб., на теплоснабжающие организации – 55,9 млрд, оставшиеся 26,2 млрд приходятся на «прочих» промышленных потребителей. В «Газпроме» эту тему не комментируют.

Больше других за энергоресурсы не платят потребители Северного Кавказа. Долг предприятий и жителей СКФО за газ по итогам 2020 г. вырос на 6,7 млрд руб. и составил 99,2 млрд руб., или 55,6% от общероссийского, сообщается в докладе (разбивки долгов по субъектам РФ нет).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных