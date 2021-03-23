Долги за газ в России достигли 178 млрд рублей

Долг потребителей газа перед «Газпромом» за прошлый год вырос на 2,3% и составил 178,4 млрд руб. Об этом сообщается в проекте доклада президиуму Госсовета по теме газификации регионов (есть у «Ведомостей»), намеченного на конец марта. Из них на население приходится почти половина – 80,2 млрд руб., на теплоснабжающие организации – 55,9 млрд, оставшиеся 26,2 млрд приходятся на «прочих» промышленных потребителей. В «Газпроме» эту тему не комментируют.