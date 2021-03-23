Долги за газ в России достигли 178 млрд рублей

Долги за газ в России достигли 178 млрд рублейПроблему с платежами можно решить передачей их на уровень регионов, считают эксперты
Долг потребителей газа перед «Газпромом» за прошлый год вырос на 2,3% и составил 178,4 млрд руб. Об этом сообщается в проекте доклада президиуму Госсовета по теме газификации регионов (есть у «Ведомостей»), намеченного на конец марта. Из них на население приходится почти половина – 80,2 млрд руб., на теплоснабжающие организации – 55,9 млрд, оставшиеся 26,2 млрд приходятся на «прочих» промышленных потребителей. В «Газпроме» эту тему не комментируют.
Больше других за энергоресурсы не платят потребители Северного Кавказа. Долг предприятий и жителей СКФО за газ по итогам 2020 г. вырос на 6,7 млрд руб. и составил 99,2 млрд руб., или 55,6% от общероссийского, сообщается в докладе (разбивки долгов по субъектам РФ нет).
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