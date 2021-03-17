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Президенту предложат «газовый маневр» для финансирования газификации регионов

Он предполагает в том числе допэмиссию акций «Газпрома»
Александр Волобуев Анна Подлинова Матвей Катков
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство РФ продолжает искать средства, для того чтобы оплатить программу социальной газификации в российских регионах до 2030 г. Одним из вариантов финансирования, дефицит которого в феврале 2021 г. вице-премьер Александр Новак оценивал как минимум в 500–600 млрд руб., является так называемый газовый маневр, говорится в проекте доклада президиума госсовета по вопросу газификации в регионах (есть у «Ведомостей»). По словам источника, знакомого с подробностями подготовки президиума, до 15 марта текст доклада должен был уйти в администрацию президента. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Суть маневра заключается в том, что часть затрат на газификацию домовладений граждан, которая для населения должна стать бесплатной (не будут, как сегодня, взиматься средства за доведение трубы до участка), переложат на крупных потребителей газа – предприятия, объекты энергетики, организации и другие юрлица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных