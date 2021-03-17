Президенту предложат «газовый маневр» для финансирования газификации регионов

Правительство РФ продолжает искать средства, для того чтобы оплатить программу социальной газификации в российских регионах до 2030 г. Одним из вариантов финансирования, дефицит которого в феврале 2021 г. вице-премьер Александр Новак оценивал как минимум в 500–600 млрд руб., является так называемый газовый маневр, говорится в проекте доклада президиума госсовета по вопросу газификации в регионах (есть у «Ведомостей»). По словам источника, знакомого с подробностями подготовки президиума, до 15 марта текст доклада должен был уйти в администрацию президента. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.