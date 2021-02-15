Миллер назвал способ снизить стоимость подключения частных домов к газу на 30%

В середине сентября 2020 г. президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера сделать компанию единым оператором газоснабжения и газификации в стране. До этого, в августе, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал обязать «Газпром» взять на себя расходы по подключению россиян к газу, предложив со стороны государства взамен предоставить компании поддержку, в частности, льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и другие меры.