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Миллер назвал способ снизить стоимость подключения частных домов к газу на 30%

Ведомости

Введение единого федерального оператора газификации может снизить цену подключения газа для населения на 30%, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании о газификации регионов на площадке «Единой России»

Миллер пояснил, что оценивает инвестиции, необходимые для строительства межпоселковых газопроводов до 2025 г. в 354 млрд руб. «Это моя оценка — при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже 220 млрд рублей», — сказал глава «Газпрома».

По его словам, создание единого регионального оператора газификации решит ряд проблем, в частности, проблему «последней мили». «Его (единого оператора газификации. — прим. ред.) отсутствие приводит к ситуации, когда по стороне газоснабжения создаются избыточные мощности. Введение механизма единого оператора позволит и эту задачу решить», — добавил Миллер.

Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак заявил, что на программу газификации в России на 10 лет необходимо изыскать еще 500-600 млрд руб. бюджетного финансирования. В целом, по оценкам «Газпрома», на это требуется 2 трлн рублей. Оптимизацию этих затрат за счет создания единых региональных операторов газификации вице-премьер оценил в 100-200 млрд руб.

В середине сентября 2020 г. президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера сделать компанию единым оператором газоснабжения и газификации в стране. До этого, в августе, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал обязать «Газпром» взять на себя расходы по подключению россиян к газу, предложив со стороны государства взамен предоставить компании поддержку, в частности, льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и другие меры.

Как сообщал «Газпром» в своем отчете за 2019 г., в среднем по стране газификация за год выросла всего на 1% и достигла 70,1%. Компания потратила на газификацию 34,3 млрд руб. ‒ примерно на 0,2 млрд руб. меньше, чем годом ранее.

Ранее по теме: Новак заявил о необходимости дополнительных 500-600 млрд рублей на газификацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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