Путин поручит проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

Миллер во время встречи с президентом отметил, что для ускорения темпов газификации страны необходимо сделать «Газпром» единым оператором. По словам главы компании, ей следует передать полномочия на прокладку газопроводов к городам и поселкам, а также между населенными пунктами и внутри них от региональных властей. «Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе с вами проработаем», ‒ сказал Путин.