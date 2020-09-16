Путин поручит проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения
Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера сделать компанию единым оператором газоснабжения и газификации в стране. В ходе встречи глава государства заявил, что даст поручение правительству проработать этот вопрос. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Миллер во время встречи с президентом отметил, что для ускорения темпов газификации страны необходимо сделать «Газпром» единым оператором. По словам главы компании, ей следует передать полномочия на прокладку газопроводов к городам и поселкам, а также между населенными пунктами и внутри них от региональных властей. «Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе с вами проработаем», ‒ сказал Путин.
В конце августа секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал обязать «Газпром» взять на себя расходы по подключению россиян к газу. Взамен государство, по его словам, должно предоставить компании поддержку, в частности, льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и другие меры.