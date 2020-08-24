«Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома»
«Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа возложить на «Газпром», — сказал Турчак в ходе совещания по газификации регионов. Он добавил, что государство компенсирует компании эти расходы через господдержку. «Это могут быть, например, льготы по НДПИ, может быть предусмотрена возможность выпуска бессрочных облигаций, ну и другие», — пояснил он.
По словам Турчака, сегодня в среднем по России уровень газификации составляет 70%. При этом в ЦФО и ЮФО уровень газификации доходит до 80-95%, а в Сибири и на Дальнем Востоке колеблется в районе 10-20%.