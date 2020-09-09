Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России

Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах РоссииНаселению не придется платить за подключение к трубе домов и дач
Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Сроки реализации программы пока не определены.
Именно с этими субъектами идет наиболее плотная работа в этом направлении, сообщили «Ведомостям» в министерстве. Выбор данных регионов обусловлен желанием руководства самих субъектов совместно с региональными газораспределительными организациями выполнять методические рекомендации министерства, которые разрабатываются в рамках реализации новой концепции газификации, поясняют в Минэнерго.
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