Модель социальной газификации может заработать в четырех регионах России

Именно с этими субъектами идет наиболее плотная работа в этом направлении, сообщили «Ведомостям» в министерстве. Выбор данных регионов обусловлен желанием руководства самих субъектов совместно с региональными газораспределительными организациями выполнять методические рекомендации министерства, которые разрабатываются в рамках реализации новой концепции газификации, поясняют в Минэнерго.