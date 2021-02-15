Новак заявил о необходимости дополнительных 500-600 млрд рублей на газификацию

«Для реализации задачи в течение 10 лет, по оценкам "Газпрома" требуется 2 трлн рублей. Если "Газпром" сейчас на пятилетку выйдет на 526 млрд рублей, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы, если будут выделены средства на следующую пятилетку в таком или большем объеме, то это будет примерно 1,1 трлн рублей», — сказал он на селекторном совещании «О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям».