Новак заявил о необходимости дополнительных 500-600 млрд рублей на газификацию
Вице-премьер России Александр Новак заявил о необходимости изыскать еще 500-600 млрд руб. на программу газификации в России на 10 лет, передает ТАСС.
По его словам, источники финансирования на оставшиеся 1,4-1,5 трлн руб. уже найдены.
«Для реализации задачи в течение 10 лет, по оценкам "Газпрома" требуется 2 трлн рублей. Если "Газпром" сейчас на пятилетку выйдет на 526 млрд рублей, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы, если будут выделены средства на следующую пятилетку в таком или большем объеме, то это будет примерно 1,1 трлн рублей», — сказал он на селекторном совещании «О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям».
«У нас есть еще источник в виде специальной надбавки, который будут вводить регионы. Это до 35% от тарифа для газораспределительных организаций — здесь потенциал примерно около 100 млрд рублей. Еще если на 100-200 млрд рублей будет оптимизация затрат за счет введения механизма единого регионального оператора, то не хватает по сути на 10 лет порядка 500-600 млрд рублей. Речь идет о 50-60 млрд рублей в год», — добавил Новак.
В середине сентября президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера сделать компанию единым оператором газоснабжения и газификации в стране. Как сообщал «Газпром» в своем отчете за 2019 г., в среднем по стране газификация за год выросла всего на 1% и достигла 70,1%. Компания потратила на газификацию 34,3 млрд руб. ‒ примерно на 0,2 млрд руб. меньше, чем годом ранее.