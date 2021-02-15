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Новак заявил о необходимости дополнительных 500-600 млрд рублей на газификацию

Ведомости

Вице-премьер России Александр Новак заявил о необходимости изыскать еще 500-600 млрд руб. на программу газификации в России на 10 лет, передает ТАСС.

По его словам, источники финансирования на оставшиеся 1,4-1,5 трлн руб. уже найдены.

«Для реализации задачи в течение 10 лет, по оценкам "Газпрома" требуется 2 трлн рублей. Если "Газпром" сейчас на пятилетку выйдет на 526 млрд рублей, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы, если будут выделены средства на следующую пятилетку в таком или большем объеме, то это будет примерно 1,1 трлн рублей», — сказал он на селекторном совещании «О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям».

«У нас есть еще источник в виде специальной надбавки, который будут вводить регионы. Это до 35% от тарифа для газораспределительных организаций — здесь потенциал примерно около 100 млрд рублей. Еще если на 100-200 млрд рублей будет оптимизация затрат за счет введения механизма единого регионального оператора, то не хватает по сути на 10 лет порядка 500-600 млрд рублей. Речь идет о 50-60 млрд рублей в год», — добавил Новак.

В середине сентября президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера сделать компанию единым оператором газоснабжения и газификации в стране. Как сообщал «Газпром» в своем отчете за 2019 г., в среднем по стране газификация за год выросла всего на 1% и достигла 70,1%. Компания потратила на газификацию 34,3 млрд руб. ‒ примерно на 0,2 млрд руб. меньше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных