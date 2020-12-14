Социальную газификацию проведут за счет «вечных» облигаций

Социальную газификацию проведут за счет «вечных» облигацийТакой механизм поможет привлечь деньги от госструктур
«Газпром» для финансирования программы социальной газификации российских регионов выпустит бессрочные («вечные») облигаций. Министерство совместно с госкомпанией и Минэнерго разработали соответствующий проект постановления правительства и уже внесли его на рассмотрение в кабинет министров, сообщил Минфин 11 декабря.
Цель – привлечь в проекты «Газпрома» по газификации средства рыночных инвесторов, чтобы обеспечить для госкомпании «оптимальный уровень долговой нагрузки». Если компания откажется от выплаты купона по облигациям, то субсидировать их будет Минэнерго, уточняли в Минфине. Там также отметили, что правила предоставления таких субсидий описаны во внесенном в кабмин проекте постановления (их подробности не раскрыли).
В сентябре 2020 г. Минэнерго сообщало, что на доведение уровня сетевой газификации с текущих 70% до технически возможных 83% (оставшуюся потребность должны закрыть за счет других видов топлива) потребуется 10 лет и примерно 2 трлн руб., то есть по 200 млрд руб. ежегодно. При этом максимальная сумма, заложенная в бюджете «Газпрома» на эти цели, составляет лишь 80 млрд руб. в год, сообщал в июне этого года замминистра энергетики Павел Сорокин. Таким образом, дефицит средств на реализацию программы превышает 1 трлн руб. и источники его покрытия были не ясны. Какую его часть планируется профинансировать за счет «вечных» облигаций, в Минфине не говорят.
В конце ноября Минэнерго по поручению президента РФ Владимира Путина разработало концепцию «социальной» газификации регионов, призванную вдвое сократить сроки этого процесса, а также максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домовладениям. Сегодня стоимость прокладки «последней мили» может начинаться от 200 тыс. руб. (потолок зависит от сложностей прокладки трубы). Как сообщали «Ведомости», рассматривались разные варианты финансирования программы, в частности, предоставление вычета «Газпрому» по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
В пресс-службе Минфина «Ведомостям» уточнили, что в сегодня вопрос предоставления компании дополнительных налоговых льгот для реализации программы газификации не рассматривается. В самом «Газпроме» и Минэнерго на запросы «Ведомостей» не ответили.
Для реализации программы социальной газификации предполагается создание единого оператора в каждом регионе, который будет ответственен за проведение так называемой «последней мили» – подачу газа от магистральной трубы до конкретного домовладения. Глава Минэнерго Николай Шульгинов в ноябре говорил, что в большинстве регионов таким оператором станет именно «Газпром». Он пояснял, что это позволит сконцентрировать ответственность за реализацию программы в рамках одной компании. Такой вариант также предлагал в сентябре текущего года на встрече с президентом РФ глава «Газпрома» Алексей Миллер. По словам топ-менеджера, компания готова взять на себя строительство как магистральных и межпоселковых газопроводов, так и внутрипоселковых сетей и «последней мили» – за которые сегодня отвечают региональные власти.
«Газпром» – не первая госкомпания, прибегающая к выпуску бессрочных облигаций. Так, аналогичный инструмент использует сейчас ОАО РЖД, чтобы покрыть дефицит инвестиционной программы на 600 млрд руб. Также планирует эмиссию «вечных» облигаций на 70 млрд руб. «Почта России», говорил в июле глава компании Максим Акимов.
Фактически речь идет о размещении «Газпромом» облигаций под госгарантию, которую обеспечивает Минэнерго, говорит старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Эксперт добавляет, что госгарантия в обязательном порядке должна быть отражена в федеральном бюджете, для чего в него придется вносить корректировки. По его мнению, заинтересоваться облигациями «Газпрома» могут в основном государственные структуры, распоряжающиеся пенсионными накоплениями граждан – например, ВЭБ.РФ. Он также добавил, что облигации «Газпрома» не вызовут интереса у иностранных инвесторов, предпочитающих вкладывать средства исключительно в облигации федерального займа (ОФЗ), но даже на них спрос упал с $17 млрд в 2019 г. до $1-2 млрд в 2020 г.
Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что поскольку газификация в нынешнем варианте является социальным проектом, применение исключительно рыночных механизмов для привлечения инвестиций вряд ли возможно. «В нынешнем виде программа финансирования напоминает госзаимствования времен плановой экономики», – сказал он. Поэтому, по его мнению, за счет частных инвестиций возможно будет покрыть лишь часть недостающих средств на этот проект.