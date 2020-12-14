Социальную газификацию проведут за счет «вечных» облигаций

Для реализации программы социальной газификации предполагается создание единого оператора в каждом регионе, который будет ответственен за проведение так называемой «последней мили» – подачу газа от магистральной трубы до конкретного домовладения. Глава Минэнерго Николай Шульгинов в ноябре говорил, что в большинстве регионов таким оператором станет именно «Газпром». Он пояснял, что это позволит сконцентрировать ответственность за реализацию программы в рамках одной компании. Такой вариант также предлагал в сентябре текущего года на встрече с президентом РФ глава «Газпрома» Алексей Миллер. По словам топ-менеджера, компания готова взять на себя строительство как магистральных и межпоселковых газопроводов, так и внутрипоселковых сетей и «последней мили» – за которые сегодня отвечают региональные власти.