Верховный суд поддержал налоговиков в важном для формирования практики споре

Верховный суд поддержал налоговиков в важном для формирования практики спореТеперь работа с сомнительными поставщиками может привести к уплате налогов «за себя и за того парня»
Челябинская фирма «Мэри» оспаривала претензии налоговиков по налогу на прибыль, НДС, пеням и штрафу на 93,9 млн руб. По мнению инспекции, компания пользовалась услугами фиктивных поставщиков логистических услуг для перевозки производимых ею хлебобулочных изделий.
Если ранее «Мэри» перевозила продукцию своими силами, то с 2014 г. это начали делать водители, арендующие транспорт у трех ООО с интересными названиями: «Логистика и коммерция», «Флагман бизнеса», «Национальная поставка».
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