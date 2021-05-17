Финансовым компаниям придется сообщать данные о клиентах налоговикам

Поправки должны заставить финансовые организации предоставлять более полную информацию о своих клиентах налоговой службе. Сейчас налоговики имеют право лишь просить предоставить документы или информацию по той или иной сделке. «Банк в ответ на такие требования предоставляет договоры, акты, – объясняет партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. – При этом сам банк имеет более полный список информации, вплоть до того, с какого IP-адреса исходили запросы или кто имел право подписи. То есть владеет информацией, которая фактически показывает всю историю данной операции – зачем и кому она была нужна». Но такие сведения банки, как правило, налоговикам не передают, ссылаясь на банковскую тайну или под предлогом, что они не относятся к финансовой отчетности. Новый законопроект закрывает такую возможность.