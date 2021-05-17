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Финансовым компаниям придется сообщать данные о клиентах налоговикам

Согласно новому законопроекту, в противном случае компанию ждет штраф до 300 000 рублей
Любовь Маврина
Максим Стулов / Ведомости

Правительство намерено привести в соответствие с рекомендациями ОЭСР нормы Налогового кодекса по противодействию уклонению от налогов. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», внесенному на рассмотрение в ГД.

«Законопроектом предусматривается установление ответственности организации финансового рынка за непредставление в результате намеренных действий (бездействия) информации о клиенте, за представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно законопроекту, за невыполнение этих требований компания должна будет платить штраф от 20 000 до 300 000 руб. Самые крупные штрафы предусматриваются за нарушение сроков предоставления информации, минимальные – за предоставление неполной или недостоверной информации клиентом такой организации в отношении самого себя. За невключение финансовой информации о клиентах в данные, предоставляемые налоговой службе, предусмотрен штраф в 50 000 руб.; предоставление неполной или недостоверной информации обойдется компании в 25 000 руб., а за ее утаивание придется заплатить 100 000 руб.

Также в законопроекте уточняется понятие «финансовый актив», к которому следует относить деньги, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в компаниях, права требования по договорам страхования и любые другие активы, «которые могут быть приняты от клиента или размещены организацией финансового рынка для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента». Исключение составит лишь недвижимое имущество, драгоценные металлы и ценности из банковских сейфов.

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Поправки должны заставить финансовые организации предоставлять более полную информацию о своих клиентах налоговой службе. Сейчас налоговики имеют право лишь просить предоставить документы или информацию по той или иной сделке. «Банк в ответ на такие требования предоставляет договоры, акты, – объясняет партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. – При этом сам банк имеет более полный список информации, вплоть до того, с какого IP-адреса исходили запросы или кто имел право подписи. То есть владеет информацией, которая фактически показывает всю историю данной операции – зачем и кому она была нужна». Но такие сведения банки, как правило, налоговикам не передают, ссылаясь на банковскую тайну или под предлогом, что они не относятся к финансовой отчетности. Новый законопроект закрывает такую возможность.

«Могу предположить, что даже инициатива принятия такого закона может спровоцировать отток игроков с финансовых рынков в менее регулируемые юрисдикции, которые, к сожалению, никак не будут связаны с российской экономикой, – отмечает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. – Возможно, уже к концу этого года мы зафиксируем очередной антирекорд по оттоку капитала».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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