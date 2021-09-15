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Энергопереход пошел не по плану

Растущие цены на энергию в Европе начинают сказываться на экономике
Глеб Мишутин Матвей Катков
Ирония состоит в том, что одна из причин кризиса – в нестабильности выработки именно возобновляемой энергии / Chris Radburn / Reuters

Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти. 14 сентября в 10.26 по московскому времени стоимость ближайшего октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures перевалила за $800 и составила $808 за 1000 куб. м, как показывают данные биржи. Резкий рост цен наблюдается с конца августа, 9 сентября стоимость газа впервые превысила $700 за 1000 куб. м.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тимерфранс заявил 14 сентября, что скачок цен на газ должен привести к более активной работе по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). «Ирония состоит в том, что, если бы у нас пять лет назад была Green Deal (стратегия ЕС по переходу на ВИЭ. – «Ведомости»), мы бы не попали в эту ситуацию, потому что мы бы меньше зависели от ископаемых видов топлива и природного газа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных