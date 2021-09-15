Энергопереход пошел не по плану

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тимерфранс заявил 14 сентября, что скачок цен на газ должен привести к более активной работе по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). «Ирония состоит в том, что, если бы у нас пять лет назад была Green Deal (стратегия ЕС по переходу на ВИЭ. – «Ведомости»), мы бы не попали в эту ситуацию, потому что мы бы меньше зависели от ископаемых видов топлива и природного газа».