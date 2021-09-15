Энергопереход пошел не по плану

Энергопереход пошел не по плануРастущие цены на энергию в Европе начинают сказываться на экономике
Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти. 14 сентября в 10.26 по московскому времени стоимость ближайшего октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures перевалила за $800 и составила $808 за 1000 куб. м, как показывают данные биржи. Резкий рост цен наблюдается с конца августа, 9 сентября стоимость газа впервые превысила $700 за 1000 куб. м.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тимерфранс заявил 14 сентября, что скачок цен на газ должен привести к более активной работе по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). «Ирония состоит в том, что, если бы у нас пять лет назад была Green Deal (стратегия ЕС по переходу на ВИЭ. – «Ведомости»), мы бы не попали в эту ситуацию, потому что мы бы меньше зависели от ископаемых видов топлива и природного газа».