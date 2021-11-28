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Продукты могут подорожать из-за новых требований к утилизации упаковки

Но власти считают эти опасения бизнеса избыточными
Ольга Агеева
Себестоимость производства разных видов продукции из-за запуска новой концепции РОП увеличится в диапазоне от 1,8 до 25% / Максим Стулов / Ведомости

Производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать из-за запуска с 2022 г. новой концепции так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП; предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку). О таком риске предупредили отраслевые ассоциации на заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по экологии 24 ноября («Ведомости» ознакомились с содержанием итогового резюме мероприятия).

В общей сложности себестоимость производства разных видов продукции из-за запуска новой концепции РОП увеличится в диапазоне от 1,8 до 25%, следует из документа. РСПП планирует направить расчеты бизнеса в аппарат правительства и администрацию президента, уточнила «Ведомостям» член комитета по экологии, исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» («РусПЭК»; в нее входят Coca-Cola, Danone, Procter & Gamble и т. д.) Любовь Меланевская.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных