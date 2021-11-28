Продукты могут подорожать из-за новых требований к утилизации упаковки

Продукты могут подорожать из-за новых требований к утилизации упаковкиНо власти считают эти опасения бизнеса избыточными
Производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать из-за запуска с 2022 г. новой концепции так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП; предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку). О таком риске предупредили отраслевые ассоциации на заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по экологии 24 ноября («Ведомости» ознакомились с содержанием итогового резюме мероприятия).
В общей сложности себестоимость производства разных видов продукции из-за запуска новой концепции РОП увеличится в диапазоне от 1,8 до 25%, следует из документа. РСПП планирует направить расчеты бизнеса в аппарат правительства и администрацию президента, уточнила «Ведомостям» член комитета по экологии, исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» («РусПЭК»; в нее входят Coca-Cola, Danone, Procter & Gamble и т. д.) Любовь Меланевская.