Продукты могут подорожать из-за новых требований к утилизации упаковки

Производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать из-за запуска с 2022 г. новой концепции так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП; предполагает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, а также индексацию ставки экосбора для тех предприятий, которые не берут на себя переработку). О таком риске предупредили отраслевые ассоциации на заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по экологии 24 ноября («Ведомости» ознакомились с содержанием итогового резюме мероприятия).