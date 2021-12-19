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Экономика

Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики

Институт оценил вероятность неожиданного всплеска инфляции как «довольно высокую»
Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

На данный момент против российской экономики действуют четыре вида рисков, заявил в интервью «Ведомостям» главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. 

«Риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году достаточно высокий»

Директор ВБ в России Рено Селигманн и главный экономист по России Дэвид Найт – об итогах года для российской экономики
  • Первый риск – угроза развития пандемии

Это давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, прежде всего, из-за сравнительно низких темпов вакцинации, что, по словам Найта, так или иначе замедляет деловую активность и создает риски введения новых ограничений в будущем.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 17 декабря в России хотя бы одним компонентом вакцины было привито 76,5 млн человек, или 52% населения. Полностью вакцинированы 70,8 млн граждан (48%).

  • Второй риск – инфляция

Хотя Центральный банк, по словам Найта, предпринимает в целом своевременные усилия для ее погашения, говорить о контроле за ростом цен довольно сложно. Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым; более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики, уточнил Найт.

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сразу повысит ключевую ставку на 1 п. п.

Уже в начале следующего года ее уровень может достичь 9%

Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок, отмечает он. Поэтому риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году рассматривается Всемирным банком как достаточно высокий.

Если он реализуется, экономика, конечно, окажется под давлением, поскольку ЦБ будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку, объяснил эксперт.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря повысил ключевую ставку на 1 п. п. – с 7,5 до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, она выросла до максимума с октября 2017 г. Текущие показатели инфляции не укладывались в октябрьский прогноз ЦБ (7,4–7,9% по итогам года). По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция составила 8,4%, что стало максимальным значением с января 2016 г. На неделе с 7 по 13 декабря цены выросли на 8,1% в годовом выражении.

  • Третий риск – возможное введение международных санкций

Хотя Всемирный банк не оценивает вероятность новых ограничений, как и ослабления действующих, но если бы новые санкции были введены крупными странами или блоками стран, это оказало бы негативное воздействие.

Искусственная напряженность вокруг Украины была полезна США

Ситуацию в зоне конфликта саммит президентов вряд ли изменит

Примерно за месяц до состоявшегося 7 декабря виртуального саммита президентов России и США ведущие американские и европейские СМИ – Bloomberg, Reuters, The New York Times, The Washington Post, СNN и др. – начали публиковать тревожные сообщения со ссылкой на американскую разведку о подготовке вторжения России на Украину. Российские власти последовательно отрицали существование таких планов.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с Владимиром Путиным предупредил российского коллегу, что в случае эскалации ситуации на Украине США могут ввести «решительные» экономические ограничения против России. В свою очередь Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

  • Четвертый риск – энергопереход

Пока энергопереход представляет угрозу для России лишь в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться, полагает Найт. В октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 г. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 г.

Частично эти четыре вида рисков отражены в прогнозе Всемирного банка. ВВП России, по его оценкам, в 2021 г. увеличится на 4,3%. В 2022 и 2023 гг. темпы замедлятся до 2,4% и 1,8%. Самый чувствительный для прогноза фактор из этого перечня – распространение коронавируса, резюмировал Найт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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