Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики

Примерно за месяц до состоявшегося 7 декабря виртуального саммита президентов России и США ведущие американские и европейские СМИ – Bloomberg, Reuters, The New York Times, The Washington Post, СNN и др. – начали публиковать тревожные сообщения со ссылкой на американскую разведку о подготовке вторжения России на Украину. Российские власти последовательно отрицали существование таких планов.