Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря повысил ключевую ставку на 1 п. п. – с 7,5 до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, она выросла до максимума с октября 2017 г. Текущие показатели инфляции не укладывались в октябрьский прогноз ЦБ (7,4–7,9% по итогам года). По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция составила 8,4%, что стало максимальным значением с января 2016 г. На неделе с 7 по 13 декабря цены выросли на 8,1% в годовом выражении.