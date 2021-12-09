Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Искусственная напряженность вокруг Украины была полезна США

Ситуацию в зоне конфликта саммит президентов вряд ли изменит
Алексей Никольский
США поддерживают минский процесс.
Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

Примерно за месяц до состоявшегося 7 декабря виртуального саммита президентов России и США ведущие американские и европейские СМИ начали переполнять тревожные сообщения со ссылкой на американскую разведку о подготовке вторжения России на Украину. Прозвучавшие после саммита публичные заявления в сенате США заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что Москва может бросить в бой 100 батальонных тактических групп со всей своей территории до Урала, а в случае вторжения ее полностью изолируют от мировой финансовой системы, почти дословно повторяют прежние публикации со ссылкой на источники. Но чего не было в этих публикациях, так это попыток оценить их достоверность. Речь идет не о выезде на место дислокации под Ельней, где американская разведка обнаружила открыто выставленную в ряды технику для четырех усиленных батальонов, а хотя бы о попытке подсчитать, сколько войск постоянно развернуто на границе с Украиной за последние годы, чтобы предъявить, насколько же их стало больше за последнее время. Видимо, предъявить тут было нечего, поэтому начались рассуждения о том, что готовится беспрецедентный призыв контрактников из организованного резерва или, как у Нуланд, что вся российская армия до Урала придет, когда будет нужно, в движение.

Зачем вся эта информационная кампания была нужна? Возможно, действительно было нужно укрепить у союзников США веру в своего патрона после таких односторонних действий, как «триумфальный» вывод войск из Афганистана или создание антикитайского альянса AUKUS с Великобританией и Австралией. Есть и стратегические соображения, которые, вероятно, стоит протестировать с помощью военной тревоги в общем-то на пустом месте. Большой неприятностью для США стала бы взаимосвязь европейского и главного теперь для Вашингтона тихоокеанского театров военных действий, на котором американцы думают о защите Тайваня от Китая. Чтобы понять, насколько европейцы могут взять на себя «сдерживание России» в случае активных действий Китая, вероятно, было бы для США полезно изучить их реакцию с помощью информационных опытов.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных