Искусственная напряженность вокруг Украины была полезна США

Примерно за месяц до состоявшегося 7 декабря виртуального саммита президентов России и США ведущие американские и европейские СМИ начали переполнять тревожные сообщения со ссылкой на американскую разведку о подготовке вторжения России на Украину. Прозвучавшие после саммита публичные заявления в сенате США заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что Москва может бросить в бой 100 батальонных тактических групп со всей своей территории до Урала, а в случае вторжения ее полностью изолируют от мировой финансовой системы, почти дословно повторяют прежние публикации со ссылкой на источники. Но чего не было в этих публикациях, так это попыток оценить их достоверность. Речь идет не о выезде на место дислокации под Ельней, где американская разведка обнаружила открыто выставленную в ряды технику для четырех усиленных батальонов, а хотя бы о попытке подсчитать, сколько войск постоянно развернуто на границе с Украиной за последние годы, чтобы предъявить, насколько же их стало больше за последнее время. Видимо, предъявить тут было нечего, поэтому начались рассуждения о том, что готовится беспрецедентный призыв контрактников из организованного резерва или, как у Нуланд, что вся российская армия до Урала придет, когда будет нужно, в движение.