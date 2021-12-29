У банков могут забрать биометрию клиентов

Осенью этого года правительство утвердило перечень случаев, в которых нефинансовым организациям разрешено собирать и обрабатывать в информационных системах персональные биометрические данные граждан. Биометрию разрешили собирать при проходе на территорию организаций и участии в собраниях гражданско-правового характера, за исключением случаев, связанных с оборонно-промышленным, топливно-энергетическим и транспортным комплексом. В этом перечне отдельно упомянуты сервисы такси и каршеринга. Постановление вступит в силу с 1 марта 2022 г. и будет действовать до 1 марта 2028 г. При этом с 1 января 2022 г. коммерческие организации должны будут проходить аккредитацию в Минцифре и получать разрешение на сбор и обработку биометрических данных граждан. Также осенью приказом Минцифры были установлены общие для всех стандарты сбора биометрических данных и требования к софту, модели и типу оборудования для сбора и хранения данных.