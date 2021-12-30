Росстат пересмотрел итоги пандемийного 2020 года

Росстат пересмотрел итоги пандемийного 2020 годаСогласно уточненной оценке, экономика сократилась на 2,7%
Российский ВВП сократился в 2020 г. на 2,7% по сравнению с предыдущей оценкой в 3%, следует из уточненных данных Росстата. Кроме того, статистическое ведомство пересмотрело данные по росту экономики страны в 2019 г. – с 2% до 2,2%. В номинальном выражении ВВП за 2020 г. составил 107,3 трлн руб.
Уточнение оценки ВВП за 2020 г. основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за прошедшие два года, говорится в сообщении Росстата. Кроме того, расчеты показателей сектора государственного управления за 2019 и 2020 гг. впервые выполнены на основе данных бюджетной отчетности, составленной методом начислений, что сближает их с данными Системы национальных счетов (СНС), отмечают в ведомстве. Новый подход позволил выделить виды деятельности, операции по которым было невозможно определить ранее, говорится в сообщении.
По оценке Росстата, снижение индекса физического объема ВВП в 2020 г. на 2,7% связано с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы.
Ведомство отмечает, что в 2020 г. значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (-24,1%), предприятия транспорта (-10,7%), учреждения культуры и спорта (-10,6%), организации, оказывающие прочие услуги населению (-5,7%). При этом возросший спрос на финансовые услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+8,7%).
По данным ведомства, расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 г. на 4,9%. «Это связано с падением потребительского спроса, преимущественно, на услуги и непродовольственные товары (за исключением автомобилей)», – поясняют в Росстате. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление снизились на 7,3%.
Доля чистого экспорта товаров и услуг в структуре использования ВВП, по данным ведомства, сократилась с 7,7% в 2019 г. до 5,2% в 2020 г. в связи с падением цен на экспортируемые товары (по данным ФТС – на 19,7%, преимущественно за счет продукции ТЭК).
По данным Росстата, за 10 месяцев 2021 г. ВВП вырос на 4,6%. 29 декабря Минэкономразвития оценило рост экономики за январь-ноябрь 2021 г. в 4,7%. Глава министерства Максим Решетников сообщил ранее, что ожидает по итогам года рост как минимум на 4,3% (что на 0,1 процентный пункт выше официального прогноза – 4,2%). Президент России Владимир Путин сообщил в ходе пресс-конференции, что показатель вырастет на 4,5%.
В следующем году, согласно официальному прогнозу правительства, ВВП увеличится на 3%. По оценке Банка России, в 2022–2024 гг. экономика замедлится до 2–3%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают роста в 2022 г. в среднем на 2,3%. Никто из аналитиков не ожидает роста экономики меньше чем на 1,5%, но и выше 2,8% перспективы увеличения ВВП никто не оценивает.