Росстат пересмотрел итоги пандемийного 2020 года

Уточнение оценки ВВП за 2020 г. основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за прошедшие два года, говорится в сообщении Росстата. Кроме того, расчеты показателей сектора государственного управления за 2019 и 2020 гг. впервые выполнены на основе данных бюджетной отчетности, составленной методом начислений, что сближает их с данными Системы национальных счетов (СНС), отмечают в ведомстве. Новый подход позволил выделить виды деятельности, операции по которым было невозможно определить ранее, говорится в сообщении.