Российский инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за омикрона

Российский инвестиционный форум (РИФ), который должен состояться с 17 по 19 февраля 2022 г. в Сочи, перенесут с высокой долей вероятности. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близкие к правительству, а также собеседник в администрации одного из регионов. Решение будет принято, скорее всего, на следующей неделе, уточнил один из собеседников. Все будет зависеть от темпов распространения коронавируса, а также тяжести течения болезни у заразившихся омикрон-штаммом, уточнил один из собеседников.