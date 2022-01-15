Российский инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за омикрона

Российский инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за омикронаРешение может быть принято на следующей неделе, сообщил источник «Ведомостей»
Российский инвестиционный форум (РИФ), который должен состояться с 17 по 19 февраля 2022 г. в Сочи, перенесут с высокой долей вероятности. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близкие к правительству, а также собеседник в администрации одного из регионов. Решение будет принято, скорее всего, на следующей неделе, уточнил один из собеседников. Все будет зависеть от темпов распространения коронавируса, а также тяжести течения болезни у заразившихся омикрон-штаммом, уточнил один из собеседников.
Судя по складывающейся ситуации, провести форум в срок не получится, добавил близкий к правительству источник. «Это вопрос матмоделей – при 50 000 заболевших в сутки вряд ли кто-то рискнет проводить мероприятие», – заявил собеседник. Кроме этого, решение будет зависеть от того, в какой форме все же решат принять законопроект о QR-кодах, уточнил он.
На горячей линии форума корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что информации о переносе на данный момент не поступало, а подготовка идет в штатном режиме по датам, которые указаны на сайте.
О том, что РИФ-2022 состоится в феврале 2022 г., власти сообщили в начале октября, когда еще не было угрозы развития нового штамма. 20 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который является председателем оргкомитета РИФ, заявил, что организаторы готовы к любому развитию эпидситуации и проработают с Роспотребнадзором вопросы пребывания гостей на площадке.
«Ведомости» направили запрос в правительство, Фонд Росконгресс, администрацию Краснодарского края, Роспотребнадзор и представителю площадки «Сириус», на которой он должен проходить.
Последний раз РИФ проводился в 2019 г., тогда на нем заключили контракты на сумму почти 1 трлн руб. Число участников, по данным организаторов, превысило 8000 человек. В 2020 и 2021 гг. форум не проводили из-за пандемии.
В России за последние сутки, по данным оперштаба, зафиксировали 27 179 случаев коронавируса, умерли от заболевания 723 человека. За 24 часа показатели заболеваемости в стране резко выросли – накануне оперштаб сообщил о 23 820 заболевших.
12 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о неизбежности роста заболеваемости коронавирусом в стране на фоне распространения в мире штамма омикрон. Президент Владимир Путин сказал, что у правительства есть «пара недель» на подготовку к новой волне заболеваемости.
В этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев коронавируса в мире за неделю возросло на 55% до 15 млн человек (максимальный показатель за весь период пандемии).
Омикрон выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации – больше, чем у всех известных ранее.
Как отмечал ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, на форуме планируется обсудить реализацию стратегических инициатив, утвержденных осенью правительством. Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев говорил, что в этом году основной фокус будет направлен на развитие регионов и на реализацию национальных проектов в них.
Ключевая тема форума, согласно информации на его официальном сайте, – «достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».
Бизнес относится с пониманием к таким решениям, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. «С учетом, что недавно прошел Гайдаровский форум, а впереди, мы думаем, будет Петербургский международный экономический форум, отсутствие Сочинского форума – это не самая страшная история», – говорит он. По его словам, больших убытков для бизнеса быть не должно, так как потенциальные участники, помня опыт первого года пандемии и понимая ситуацию с омикроном, могли не торопиться покупать билеты и участие.
Аналогичной точки зрения придерживается президент «Опоры России» Александр Калинин. Он добавил, что бизнес с пониманием относится к решениям правительства, направленным на избежание национальных локдаунов.
Представитель Cosmos Sochi Hotel сообщил «Ведомостям», что не наблюдал повышенного спроса на 17-19 февраля, отмен также не было. При этом отель расположен достаточно далеко от места проведения форума, добавил собеседник. По его словам, отельеры в период пандемии привыкли жить в постоянных изменениях.
О полной отмене или переносе инвестиционного форума в Сочи появились «первые сигналы» еще в четверг утром, отмечает генеральный директор «УК ГОСТ Отель менеджмент» Наталья Обыденнова. «Уже тогда мы начали готовиться к тому, как и чем мы могли бы заместить этот сегмент в случае, если все разговоры станут правдой», – говорит она.
По ее словам, на фоне общего снижения спроса на Сочи в сравнении с 2020-2021 гг., которое отельеры зафиксировали в декабре и январе, февраль показывал более оптимистичные прогнозы, в том числе из-за форума.
Если оглянуться на опыт прошлых отмен или переносов мероприятий подобного уровня и масштаба, можно прогнозировать, что отели среднего (3*) и среднего высокого (4*) уровня могут не досчитаться от 40% до 55% планируемой выручки, отмечает она: высокий ценовой сегмент, где спрос со стороны групп хотя бы частично можно заместить индивидуальными туристами, может потерять от 15% до 30% объемов.