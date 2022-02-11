Правительство изменило формулу демпфера

Правительство изменило формулу демпфераВ рамках этого механизма нефтяники получат из бюджета 650,7 млрд рублей
Правительство одобрило законопроект о корректировке с 1 апреля демпфирующего механизма, стабилизирующего стоимость автомобильного топлива в стране. Об этом сообщил журналистам 11 февраля статс–секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.
Законопроект был подготовлен Минфином совместно с Минэнерго. По словам Сазанова, дополнительные расходы бюджета на выплаты нефтяным компаниям в 2022-2024 гг. составят 650,7 млрд руб. (при цене на нефть $80 за барр. и курсе доллара в 74 руб.). Сазанов напомнил, что половину из них удастся компенсировать за счет уже состоявшегося повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников. Оставшиеся 50% планируется покрыть суммой, которая должна была пойти в Фонд национального благосостояния (в резервы направляются дополнительные доходы бюджета от продажи нефти), но не поступит туда из–за принятых корректировок демпфера.
Демпферный механизм начал действовать в 2019 г., его было решено использовать после резкого скачка цен на бензин и дизель на АЗС в 2018 г. Суть состоит в следующем: когда автомобильное топливо за рубежом стоит дороже, чем на внутреннем рынке, государство компенсирует НПЗ разницу, чтобы мотивировать больше топлива продавать в РФ. Но когда зарубежные цены оказываются ниже внутрироссийских, уже нефтяники доплачивают в бюджет (за 2020 г., по оценкам Минфина, благодаря демпферу бюджет пополнился на 400 млрд руб.). При этом формула демпферного механизма для расчета выплат учитывает не реальные цены на автозаправках, а так называемую индикативную оптовую цену топлива в РФ, которая ежегодно индексируется на уровень инфляции.
Нынешняя донастройка демпфера принята для того, чтобы в 2022 г. удержать цены на автомобильное топливо в России в пределах инфляции. «В текущих макроэкономических условиях из–за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть экспорт для нефтяных компаний является более привлекательным, что оказывало давление на цены на российском рынке», – пояснил Сазанов.
Законопроект, одобренный правительством, предусматривает увеличение размера компенсации нефтяным компаниям разницы между экспортной и индикативной внутренней ценой топлива – с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. По оценке разработчиков законопроекта, этого будет достаточно для формирования оптимального соотношения между ценами экспортного паритета, на которые ориентируются нефтяные компании, и ценами в оптовом сегменте в России. Тем самым будут созданы стимулы для переориентации поставок на внутренний рынок.
В законопроекте также предусмотрено уменьшение с 20% до 15% допустимого уровня превышения средней оптовой цены реализации дизтоплива над ее индикативной ценой. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.
Ранее Минфин рассчитывал скорректировать демпфер с 1 июля (об этом Сазанов говорил в январе 2022 г.). Вице–премьер Александр Новак еще 29 декабря сообщал, что правительство выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма. При этом он отмечал, что индикативная цена в формуле демпфера в 2022 г. может быть проиндексирована на 3% (в 2021 г. после весенней корректировки составляла 52 300 руб./т для бензина и 52 250 руб./т для дизтоплива). В то же время ФАС в конце 2021 г. предлагала зафиксировать на 2022 г. текущие параметры демпфера, в том числе индикативную цену на бензин и дизель. Текущая индикативная цена топлива на 2022 г., указанная в Налоговом кодексе, составляет для бензина – 55 200 руб./т, для дизтоплива – 52 250 руб./т.
В пресс–службе Минфина «Ведомостям» заявили, что индексация индикативной цены на бензин и дизтопливо «не является предметом данного законопроекта». В пресс–службе правительства РФ не ответили на запрос.
Ранее нефтяники жаловались, что демпфер не отражает реальную ситуацию на рынке. В прошлом году правительство уже корректировало формулу демпфера с 1 мая.
По данным Росстата на 4 февраля, средняя розничная цена на бензин в России с начала 2022 г. выросла на 0,9%, на дизельное топливо – на 1,8%. При этом оптовые цены бензина с начала января выросли на 4,5–4,7%, на дизтопливо – на 11%, свидетельствуют данные биржи СПбМТСБ. В 2021 г. розничные цены на бензин в России выросли в среднем на 8,8% при инфляции в 8,39%. При этом в 2020 г. они росли темпами, значительно отстающими от инфляции: на 2,5% при инфляции 4,9%.
Необходимость корректировки параметров демпферного механизма возникла из-за резкого роста цен на нефть (нефть Brent с начала года выросла на 18% до $92,9 за барр. на 11 февраля. – «Ведомости») и слабого рубля, говорит старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.
В апреле начинается сезон плановых ремонтных работ на российских НПЗ, что обычно негативно сказывается на производстве топлива, добавляет руководитель проектов исследовательской группы «Петромаркет» Анна Лишневецкая. Одновременно растет спрос на бензин и дизтопливо со стороны независимых операторов мелкооптового и розничного рынка для накопления запасов в преддверии сезонного роста потребности в топливе со стороны автовладельцев, указывает она.
«Рост спроса на оптовом рынке на фоне снижения выпуска продуктов создает риски увеличения отпускных цен производителей и снижения маржинальности розничной торговли топливом в условиях ограничения роста их цен на АЗС уровнем инфляции», – отмечает Лишневецкая. Увеличение выплат в рамках демпфера, по ее словам, способно снизить эти риски.
Маринченко обращает внимание, что при этом произойдет и корректировка НДПИ, то есть, по сути частичное перераспределение прибыли между добычей и переработкой нефти. Государство пытается, с одной стороны, избежать риска роста цен на топливо на АЗС выше инфляции (при этом инфляция в этом году явно не будет низкой), а с другой – не ущемить интересы нефтяных компаний, говорит эксперт.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие нефтяные компании России.