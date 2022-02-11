Правительство изменило формулу демпфера

Ранее Минфин рассчитывал скорректировать демпфер с 1 июля (об этом Сазанов говорил в январе 2022 г.). Вице–премьер Александр Новак еще 29 декабря сообщал, что правительство выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма. При этом он отмечал, что индикативная цена в формуле демпфера в 2022 г. может быть проиндексирована на 3% (в 2021 г. после весенней корректировки составляла 52 300 руб./т для бензина и 52 250 руб./т для дизтоплива). В то же время ФАС в конце 2021 г. предлагала зафиксировать на 2022 г. текущие параметры демпфера, в том числе индикативную цену на бензин и дизель. Текущая индикативная цена топлива на 2022 г., указанная в Налоговом кодексе, составляет для бензина – 55 200 руб./т, для дизтоплива – 52 250 руб./т.