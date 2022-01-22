Минфин планирует проиндексировать условную цену топлива 1 июля

Демпфирующий механизм в нефтяной отрасли был введен в России в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет. Благодаря его работе цены на бензин на АЗС в 2019 г. росли сопоставимыми с инфляцией темпами, а в 2020 г. увеличились на 2,5%, что ниже уровня инфляции почти вдвое.