Минфин планирует проиндексировать условную цену топлива 1 июля
Министерство финансов России рассчитывает, что законопроект о корректировке топливного демпфера будет принят весной, если правительство одобрит совместные с Минэнерго предложения, сообщил ТАСС статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Проиндексировать условную цену топлива ведомство планирует 1 июля, сейчас ведомство обсуждает с Минэнерго параметры поправок.
Сазанов также заявил, что задним числом корректировки топливного демпфера не будет, потому что это чревато выпадающими доходами бюджета, передает «Интерфакс».
«Основная наша цель — эти системные решения, которые в долгосрочной перспективе в большей степени обеспечат защиту потребителя. То есть предотвратит возможность какого-либо роста цен свыше инфляции. Сейчас по уровню компенсации (выпадающих доходов. — ИФ) скорее всего это будет 50/50. 50% через НДПИ, 50% — через ФНБ», — сказал Сазанов.
29 декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма: в 2022 г. индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована на 3%. Правительство также повысит уровень компенсации с 68 до 83% от разницы между экспортной ценой и индикативной ценой на бензин.
Демпфирующий механизм в нефтяной отрасли был введен в России в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет. Благодаря его работе цены на бензин на АЗС в 2019 г. росли сопоставимыми с инфляцией темпами, а в 2020 г. увеличились на 2,5%, что ниже уровня инфляции почти вдвое.
В Российском топливном союзе ранее предупреждали правительство, что если этот механизм не скорректировать, то многие АЗС могут обанкротиться. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что механизм требует «донастройки», чтобы продажи топлива на АЗС стали рентабельными и начались инвестиции в этот бизнес.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце прошлого года предложила зафиксировать на 2022 г. текущие параметры демпферного механизма для внутреннего рынка топлива. Глава ведомства Максим Шаскольский рассказывал, что ФАС разработала предложение об увеличении объема продаж топлива на бирже (в том числе бензина на величину до 15%). «Есть предложение зафиксировать тот уровень индикативной цены демпфера, который сейчас существует, и не изменять его на следующий год. Отклонения от этой цены снизить до 10%», — сказал Шаскольский (цитата по ТАСС).