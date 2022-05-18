Законопроект о внешнем управлении зарубежными компаниями доработают ко второму чтению

Законопроект о внешнем управлении зарубежными компаниями доработают ко второму чтениюОбсуждается KPI при работе таких организаций и мораторий на выход иностранцев из уставного капитала
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин встретился с депутатами «Единой России» в Госдуме и в числе прочего договорился доработать законопроект о внешнем управлении активами ушедших из России иностранных компаний. Какие именно корректировки могут быть внесены, не сообщается. Ранее РБК писал, что в текущей версии законопроекта бизнес увидел ряд рисков злоупотреблений, а также угрозы для делового климата.
РСПП предлагает, следует из письма Шохина в Минэкономразвития, сделать не такими обширными полномочия внешней администрации. В частности, ограничить ее в праве запрашивать сведения служебной, коммерческой или банковской тайны организации и ее контрагентов, лишить лиц, назначенных в качестве внешней администрации, права участвовать в торгах по продаже акций подконтрольной организации, наделить внешнюю администрацию полной ответственностью за ее действия.
Для поддержания делового климата бизнес считает необходимым исключить основания для введения внешней администрации, связанные с объективными экономическими причинами и подозрением о прекращении деятельности, а также дать возможность российским акционерам компании исполнять функции внешней администрации. В текущей редакции законопроекта не предусмотрена возможность назначения остающихся российских акционеров в качестве внешней администрации, хотя они лучше всего осведомлены о состоянии дел в компании и могут максимально быстро приступить к операционному управлению, подчеркивается в письме РСПП.
Рисков, на которые указывает и РСПП, можно избежать, если внести в законопроект также норму о моратории на выход иностранцев из уставного капитала российских активов, говорит экономист Никита Кричевский. По его словам, иностранные компании не хотят уходить из российских проектов: «Потому что это вложенные деньги, это прибыль, это дивиденды».
Крупные глобальные компании действительно регулярно отчитываются о потерях в связи с уходом из России. BP зафиксировала потери в размере $25,5 млрд, Shell – $4,2 млрд, Renault Group – 2,2 млрд евро, банк Societe General – 3,1 млрд евро, UniCredit – 1,3 млрд евро, JPMorgan Chase – около $1 млрд и т. д. Компенсация потерь иностранным компаниям должна осуществляться за счет средств их национальных государств, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. И в Великобритании, и в США действуют специализированные правительственные организации, в задачи которых входит защита национальных инвесторов и страхование политических рисков национальных компаний, говорит эксперт: это правительственный департамент Экспортного финансирования Великобритании (UK Export Finance, UKEF) и Корпорация по финансированию международного развития США (US International Development Corporation (DFC).
«Многие [иностранные] компании хотели бы продолжить работу в России, но на них оказывается очень сильное давление со стороны их правительств, и поэтому они бы смогли апеллировать к тому, что само российское законодательство запрещает им выходить из капитала предприятий», – согласен доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов. По его словам, меры в виде моратория на выход инвесторов из проектов уже вводятся на региональном уровне. «И такая практика могла бы быть использована и на федеральном уровне», – отмечает эксперт.
К примеру, 17 мая комитет по экономике заксобрания Нижегородской области одобрил инициативу губернатора региона Глеба Никитина о введении до конца 2022 г. моратория на расторжение соглашений областного правительства с инвесторами. «Расторжение соглашений и выставление требований к инвестору или дополнительное соглашение с корректировками проекта в нестабильной экономической ситуации не отвечает задачам поддержки бизнеса», – заявил депутатам министр экономразвития и инвестиций Денис Исмагилов, писал «Коммерсантъ».
По региональному законодательству правительство области контролирует исполнение инвестиционных обязательств. При их неисполнении принимается решение о заключении о расторжении инвестсоглашения, но это не отвечает задачам поддержки бизнеса в текущих условиях, сказано в сообщении на сайте регионального заксобрания. Сейчас сложно заключать и допсоглашения с инвесторами, поскольку это предусматривает разработку нового бизнес-плана проекта, а «прогнозировать основные макроэкономические показатели (курс доллара, инфляция, ставка по кредитам) не представляется возможным».
При введении моратория может сохраниться и возможность начисления дивидендов, рассуждает Андрианов. По его словам, в связи с невозможностью вывода денег за рубеж дивиденды могут накапливаться на специализированных счетах в российских банках и в дальнейшем направляться на развитие предприятий, акционерами которых являются иностранные компании.
«Но мы должны дать иностранцам выбор – для них это важно, это закон рынка, – считает Кричевский. – Иностранный инвестор может либо придерживаться моратория, либо продать свою долю, но за символическую цену в 1 руб. российскому партнеру». «Это выход, который позволил бы иностранным компаниям сохранить лицо», – подчеркивает экономист. К примеру, Renault передает 68% «АвтоВАЗа» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) за 1 руб. с возможностью обратного выкупа.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») полагает, что такие меры, как введение моратория, «возможны в общей канве событий» – вслед за появлением института внешнего управления и отчуждения активов. Подобные решения, считает он, могут приниматься «с учетом [внешнего] воздействия на российскую экономику». Такие меры, полагает Кирьянов, могут быть предложены как рамочные по аналогии с решениями о введении внешнего управления – в каждом конкретном случае при угрозе национальным интересам России, безопасности, потере рабочих мест граждан. «Перечень оснований может быть широкий, и требуется обсуждение каждого случая», – добавил он.
Как появился законопроект
Сразу после введения антироссийских санкций на разных площадках обсуждались идеи удержания иностранного бизнеса в России и сохранения рабочих мест. 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов описал варианты продолжения работы иностранного бизнеса в стране. Первый – компания «продолжает полноценную работу в России, обеспечивая в полном объеме поставку сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса». Второй – просто передача долей и прав в российском юрлице российским партнерам. Третий – вариант «ускоренного банкротства» – это ситуация, в которой компания ликвидирует бизнес через сокращение сотрудников и продажу активов. Последняя идея, вероятно, подразумевала фактически возможность введения внешнего управления.
Уже 7 марта чуть более радикально на этот счет высказался первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Такие действия западных компаний [по приостановке работы в РФ] не что иное, как предумышленное банкротство», – сообщил он, предложив от имени партии национализировать компании, «которые объявляют о своем выходе [из России] и закрытии производств».
В итоге законопроект внесла 12 апреля в Госдуму группа депутатов от «Единой России». Он предполагает, что решение о введении внешнего управления будет принимать межведомственная комиссия (МВК) при Минэкономразвития, обращаться в нее с соответствующими инициативами смогут министерства или главы регионов. Иск по решению комиссии будет подавать ФАС в Арбитражный суд Москвы, который сможет блокировать активы компании, чтобы не допустить их вывода за рубеж. По умолчанию функции внешней администрации будет выполнять ВЭБ.РФ, но МВК сможет назначить на эту роль и другую структуру.
Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки. При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в МВК с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций.
В отношении организации может быть проведено замещение активов путем реорганизации в форме выделения. Акции созданного общества могут продавать на торгах по закону о банкротстве. Организация, выполнявшая функции внешней администрации, имеет преимущественное право приобретения акций. Если покупателя нет, то акции приобретаются государством по минимальной цене. Покупатель акций должен обеспечить сохранение двух третей рабочих мест.
Источник «Ведомостей» в аппарате Госдумы обращает внимание на то, что к законопроекту были представлены критические заключения, в том числе от правового управления нижней палаты и от комитета по финансовому рынку, который в данном случае выступает соисполнителем по инициативе. К примеру, комитет указал, что нужно включить в сам закон нормы, регулирующие процедуры контроля за KPI организаций в период внешнего управления, которые позволят избежать рисков использования внешним управляющим административного ресурса.
Более того, 16 мая правительство в своем отзыве, как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, рекомендовало скорректировать законопроект. В частности, как говорил федеральный чиновник, Белый дом предложил расширить перечень организаций, в которых может быть введено внешнее управление, за счет производителей продукции, «применяемой при производстве вооружения, военной, специальной техники», и производителей продукции, применяемой при реализации «проектов в топливно-энергетическом комплексе России».
«С учетом дискуссии вокруг инициативы, вероятно, торопиться с принятием [законопроекта] не будут, и в весеннюю сессию пройдет максимум первое чтение», – полагает собеседник в аппарате Госдумы. Обсуждение идет в комитетах, а первое чтение может пройти на следующей неделе, сказал соавтор инициативы Олег Матвейчев. Ко второму чтению законопроект, безусловно, будет дорабатываться, отмечает федеральный чиновник. Прежде всего в таких случаях учитываются официальные предложения Белого дома. Насколько глубокой будет доработка на этот раз, пока предсказывать рано, отметил он.