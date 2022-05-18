Законопроект о внешнем управлении зарубежными компаниями доработают ко второму чтению

«Многие [иностранные] компании хотели бы продолжить работу в России, но на них оказывается очень сильное давление со стороны их правительств, и поэтому они бы смогли апеллировать к тому, что само российское законодательство запрещает им выходить из капитала предприятий», – согласен доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов. По его словам, меры в виде моратория на выход инвесторов из проектов уже вводятся на региональном уровне. «И такая практика могла бы быть использована и на федеральном уровне», – отмечает эксперт.