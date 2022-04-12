Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении организациями

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении организациямиОн во многом повторяет инициативу, которую ранее предложило правительство
Депутаты от «Единой России» Олег Матвейчев, Виктор Водолацкий, Анатолий Выборный и Михаил Старшинов внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка и приостановке деятельности в стране. О разработке подобной инициативы и одобрении ее на правительственной комиссии по законотворческой деятельности в начале марта говорили представители Белого дома.
Главная цель законопроекта, как отметили в пресс-службе партии, – «защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику». «Инициатива "Единой России" коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики», – говорится в заявлении.
Законопроект, внесенный от лица депутатов, чуть подробнее описывает критерии для введения внешнего управления, чем ранее представленная версия инициативы. К примеру, как и прежде, 25% работающей в России компании должны находиться под контролем лица из недружественного государства и иметь «существенное значение» для обеспечения стабильности российской экономики. При этом не учитываются офшоры с российскими собственниками.
Кроме того, такая компания должна производить товары первой необходимости (в т. ч. с госрегулируемыми ценами), контролировать крупную долю на локальном рынке или быть градообразующим предприятием (обеспечивать 25% занятости в конкретном населенном пункте), являться единственным поставщиком (в реестре госзакупок), быть включенной в цепочку поставок значимых для России производств (т. е. подпадающих под это же регулирование). Еще одно условие – производство товаров в условиях естественной монополии или доминирующее положение организации на рынке.
Когда компания соответствует этим критериям, внешнее управление может быть введено в случае, если ее руководство после начала спецоперации на Украине 24 февраля остановило работу, не передав кому-либо своих полномочий, либо же компания заявила о прекращении деятельности «в отсутствие очевидных экономических оснований». Также условием для введения внешнего управления в таких компаниях может быть сокращение персонала более чем на треть, объема продаж за квартал более чем на треть по сравнению с показателями того же квартала предыдущего года.
Кроме того, внешнее управление может быть введено, если компания угрожает своими действиями или бездействием другим предприятиям, попадающим под такое же регулирование, или грозит «увеличением затрат потребителя».
Решение о введении внешнего управления будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, обращаться в нее с соответствующими инициативами смогут министерства или главы регионов. Иск по решению комиссии будет подавать Федеральная налоговая служба в арбитражный суд Москвы, который сможет блокировать активы компании, чтобы не допустить их вывода за рубеж. По умолчанию функции внешней администрации будет выполнять ВЭБ.РФ (ранее предполагалось, что в отдельных случаях делать это будет и АСВ), но межведомственная комиссия сможет назначить на эту роль и другую российскую структуру.
Законопроект предусматривает два способа работы внешней администрации: передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев на 18 месяцев (с возможностью продления еще на полтора года) или исполнение внешней администрацией обязанностей гендиректора компании в те же сроки. При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в межведомственную комиссию при Минэкономразвития с заявлением о возобновлении деятельности, а также о продаже акций.
Только из второй версии внешнего управления можно перейти к ликвидации компании или к ее банкротству. Изначальная идея правительства была в том, чтобы предоставить собственнику лишь пять дней на принятие решения по возобновлению деятельности, передаче своей доли в доверительное управление или продаже таковой. Тот законопроект, который Белый дом утверждал на заседании парткомиссии по законотворчеству в начале марта, в Госдуму не внесен, и, вероятнее всего, внесен не будет, говорит источник, близкий к Госдуме.
Близкий к правительству собеседник «Ведомостей» отмечает, что депутатский законопроект де-факто практически повторяет тот текст, который готовил и представлял на комиссии по законотворческой деятельности Белый дом. В данном случае, говорит другой источник, правительство устранилось от авторства документа, к которому имело непосредственное отношение.
Матвейчев заверил «Ведомости», что при разработке своего документа депутаты «учли интересные подробности», предлагаемые Белым домом, а также те предложения, которые высказывало деловое сообщество. «Поскольку тянуть дальше нельзя, мы решили идти на опережение, полагаем, документ должен правительству понравиться. Кроме того, они будут готовить отзыв, а ко второму чтению все равно будут готовиться поправки», – сказал депутат.
Идею введения внешнего управления в уходящих из России компаниях в марте поддержал президент Владимир Путин. «Те, кто собираются закрывать свои производства, – здесь нужно действовать решительно. <...> Нужно тогда, как предложил председатель правительства [Михаил Мишустин], вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», – сказал он.