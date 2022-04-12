Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении организациями

Только из второй версии внешнего управления можно перейти к ликвидации компании или к ее банкротству. Изначальная идея правительства была в том, чтобы предоставить собственнику лишь пять дней на принятие решения по возобновлению деятельности, передаче своей доли в доверительное управление или продаже таковой. Тот законопроект, который Белый дом утверждал на заседании парткомиссии по законотворчеству в начале марта, в Госдуму не внесен, и, вероятнее всего, внесен не будет, говорит источник, близкий к Госдуме.