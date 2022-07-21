Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
Скидка 35% до 25 июля

Эксперты допустили спад ВВП менее 5%

Это возможно при условии сохранения экспорта на нынешних уровнях
Любовь Романова
Пессимистичные ожидания относительно масштабного падения российской экономики из-за санкций не оправдались  / Андрей Гордеев / Ведомости

В первом после введения антироссийских санкций прогнозе, опубликованном в марте, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидали падения экономики в 2022 г. на 6,3–6,6%. В апреле оценки были ухудшены до 7,5–7,8%. Но затем аналитики центра улучшали свои прогнозы три месяца подряд. В мае – до 7,4–7,7%, в июне – до 7–7,2%. В последнем, июльском обзоре ЦМАКП повысил прогноз до 5,4–5,7%. Лучше стали и ожидания от 2023 г. Сейчас в центре прогнозируют снижение ВВП на 0,9–1,2% вместо ожидавшихся в июне 1,2–1,5%. Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов сообщил «Ведомостям», что дальнейшее улучшение оценок не исключено, но прогнозировать это можно не раньше осени.

По оценке Минэкономразвития, в мае российская экономика сократилась на 4,3% в годовом выражении после спада на 2,8% в апреле. Но в общей сложности с января по май ВВП вырос на 0,5% (за счет сильного роста в январе и феврале). В середине мая Минэк представил первый официальный прогноз, согласно которому в этом году спад должен составить 7,8%, в 2023 г. – 0,7%. Но в июне глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз планируется уточнить в лучшую сторону. Снижение ВВП России по итогам этого года не превысит 5%, оценивал помощник президента России Максим Орешкин в конце весны.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных