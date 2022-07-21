Эксперты допустили спад ВВП менее 5%

В первом после введения антироссийских санкций прогнозе, опубликованном в марте, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидали падения экономики в 2022 г. на 6,3–6,6%. В апреле оценки были ухудшены до 7,5–7,8%. Но затем аналитики центра улучшали свои прогнозы три месяца подряд. В мае – до 7,4–7,7%, в июне – до 7–7,2%. В последнем, июльском обзоре ЦМАКП повысил прогноз до 5,4–5,7%. Лучше стали и ожидания от 2023 г. Сейчас в центре прогнозируют снижение ВВП на 0,9–1,2% вместо ожидавшихся в июне 1,2–1,5%. Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов сообщил «Ведомостям», что дальнейшее улучшение оценок не исключено, но прогнозировать это можно не раньше осени.