Эксперты допустили спад ВВП менее 5%Это возможно при условии сохранения экспорта на нынешних уровнях
В первом после введения антироссийских санкций прогнозе, опубликованном в марте, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидали падения экономики в 2022 г. на 6,3–6,6%. В апреле оценки были ухудшены до 7,5–7,8%. Но затем аналитики центра улучшали свои прогнозы три месяца подряд. В мае – до 7,4–7,7%, в июне – до 7–7,2%. В последнем, июльском обзоре ЦМАКП повысил прогноз до 5,4–5,7%. Лучше стали и ожидания от 2023 г. Сейчас в центре прогнозируют снижение ВВП на 0,9–1,2% вместо ожидавшихся в июне 1,2–1,5%. Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов сообщил «Ведомостям», что дальнейшее улучшение оценок не исключено, но прогнозировать это можно не раньше осени.
По оценке Минэкономразвития, в мае российская экономика сократилась на 4,3% в годовом выражении после спада на 2,8% в апреле. Но в общей сложности с января по май ВВП вырос на 0,5% (за счет сильного роста в январе и феврале). В середине мая Минэк представил первый официальный прогноз, согласно которому в этом году спад должен составить 7,8%, в 2023 г. – 0,7%. Но в июне глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз планируется уточнить в лучшую сторону. Снижение ВВП России по итогам этого года не превысит 5%, оценивал помощник президента России Максим Орешкин в конце весны.