Дозированный финансовый суверенитет: экономические власти обсудили, как жить по средствам и не ходить с протянутой рукой

Дозированный финансовый суверенитет: экономические власти обсудили, как жить по средствам и не ходить с протянутой рукойНа сессии с Силуановым, Набиуллиной и Орешкиным впервые были подняты фундаментальные проблемы
Изоляция в результате санкций российской финансовой системы от международной поставила перед экономическими властями вопрос, как жить дальше. На пленарной сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента по экономике Максим Орешкин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и предправления банка ВТБ Андрей Костин признали, что России предстоит создать новую инфраструктуру и институты.
Термин «финансовый суверенитет» фактически впервые прозвучал в повестке властей как фундаментальный принцип трансформации всей экономики. До санкций правила игры и тенденции в значительной степени определяли иностранные игроки и институты: преимущественно западные банки и хедж-фонды – через участие с колоссальным по российским меркам плечом в российском фондовом и валютном рынках, международные институты – через включение в глобальную систему правил, таких как базельские принципы банковского регулирования, международные стандарты отчетности и т. д., констатировали участники сессии. Российская финансовая система, несмотря на санкции, не рухнула: с одной стороны, изоляция развязала регуляторам и игрокам руки, с другой – национальные институты пока либо отсутствуют, либо их работа до конца не отлажена.