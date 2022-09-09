Газета
Экономика / Финансы Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Дозированный финансовый суверенитет: экономические власти обсудили, как жить по средствам и не ходить с протянутой рукой

На сессии с Силуановым, Набиуллиной и Орешкиным впервые были подняты фундаментальные проблемы
Анастасия Бойко
На пленарной сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов, помощник президента по экономике Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и предправления банка ВТБ Андрей Костин признали, что России предстоит создать новую инфраструктуру и институты / Андрей Гордеев / Ведомости

Изоляция в результате санкций российской финансовой системы от международной поставила перед экономическими властями вопрос, как жить дальше. На пленарной сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента по экономике Максим Орешкин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и предправления банка ВТБ Андрей Костин признали, что России предстоит создать новую инфраструктуру и институты.

Термин «финансовый суверенитет» фактически впервые прозвучал в повестке властей как фундаментальный принцип трансформации всей экономики. До санкций правила игры и тенденции в значительной степени определяли иностранные игроки и институты: преимущественно западные банки и хедж-фонды – через участие с колоссальным по российским меркам плечом в российском фондовом и валютном рынках, международные институты – через включение в глобальную систему правил, таких как базельские принципы банковского регулирования, международные стандарты отчетности и т. д., констатировали участники сессии. Российская финансовая система, несмотря на санкции, не рухнула: с одной стороны, изоляция развязала регуляторам и игрокам руки, с другой – национальные институты пока либо отсутствуют, либо их работа до конца не отлажена.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных