Дозированный финансовый суверенитет: экономические власти обсудили, как жить по средствам и не ходить с протянутой рукой

Термин «финансовый суверенитет» фактически впервые прозвучал в повестке властей как фундаментальный принцип трансформации всей экономики. До санкций правила игры и тенденции в значительной степени определяли иностранные игроки и институты: преимущественно западные банки и хедж-фонды – через участие с колоссальным по российским меркам плечом в российском фондовом и валютном рынках, международные институты – через включение в глобальную систему правил, таких как базельские принципы банковского регулирования, международные стандарты отчетности и т. д., констатировали участники сессии. Российская финансовая система, несмотря на санкции, не рухнула: с одной стороны, изоляция развязала регуляторам и игрокам руки, с другой – национальные институты пока либо отсутствуют, либо их работа до конца не отлажена.