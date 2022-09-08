Минфин ждет роста инвестиций в основной капитал до 43 трлн рублей к 2030 году

Минфин ставит цель увеличить объем инвестиций в основной капитал с 23 трлн руб. в 2021 г. до 43 трлн в 2030 г. Это следует из совместной презентации ведомства и ЦБ, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа. Выполнение этой задачи предполагает также значительное изменение структуры источников инвестиций. В частности, более чем в 2 раза возрастет доля фондового рынка: в 2021 г. она составляла 5% от общего объема инвестиций, к 2030 г. должна будет достичь 11%. На 2 п. п. возрастет доля собственных средств: с 56 до 58%. Зависимость инвестиционной активности от бюджета снизится: вклад госрасходов упадет с нынешних 18% до 13%.