Минфин ждет роста инвестиций в основной капитал до 43 трлн рублей к 2030 году

Минфин ждет роста инвестиций в основной капитал до 43 трлн рублей к 2030 годуПо итогам прошлого года вложения составили 23 трлн
Минфин ставит цель увеличить объем инвестиций в основной капитал с 23 трлн руб. в 2021 г. до 43 трлн в 2030 г. Это следует из совместной презентации ведомства и ЦБ, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа. Выполнение этой задачи предполагает также значительное изменение структуры источников инвестиций. В частности, более чем в 2 раза возрастет доля фондового рынка: в 2021 г. она составляла 5% от общего объема инвестиций, к 2030 г. должна будет достичь 11%. На 2 п. п. возрастет доля собственных средств: с 56 до 58%. Зависимость инвестиционной активности от бюджета снизится: вклад госрасходов упадет с нынешних 18% до 13%.
Для реализации задачи по росту инвестиций власти сформулировали целевые индикаторы. Первый – это отношение активов финансовых организаций к ВВП, он должен вырасти со 123% в 2021 г. до 150% к 2030 г. Второй – отношение рыночной капитализации фондового рынка к ВВП, он должен увеличиться с 46 до 54%. Третий – доля инвестиционных продуктов в сбережениях граждан, этот показатель должен практически удвоиться к 2030 г. и достичь 40% (в 2021 г. – 21%).