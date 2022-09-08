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Минфин ждет роста инвестиций в основной капитал до 43 трлн рублей к 2030 году

По итогам прошлого года вложения составили 23 трлн
Анастасия Бойко
Капитализация фондового рынка к ВВП вырастет в 2,7 раза, ожидают в Минфине (на фото министр финансов Антон Силуанов) и ЦБ / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин ставит цель увеличить объем инвестиций в основной капитал с 23 трлн руб. в 2021 г. до 43 трлн в 2030 г. Это следует из совместной презентации ведомства и ЦБ, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа. Выполнение этой задачи предполагает также значительное изменение структуры источников инвестиций. В частности, более чем в 2 раза возрастет доля фондового рынка: в 2021 г. она составляла 5% от общего объема инвестиций, к 2030 г. должна будет достичь 11%. На 2 п. п. возрастет доля собственных средств: с 56 до 58%. Зависимость инвестиционной активности от бюджета снизится: вклад госрасходов упадет с нынешних 18% до 13%.

Для реализации задачи по росту инвестиций власти сформулировали целевые индикаторы. Первый – это отношение активов финансовых организаций к ВВП, он должен вырасти со 123% в 2021 г. до 150% к 2030 г. Второй – отношение рыночной капитализации фондового рынка к ВВП, он должен увеличиться с 46 до 54%. Третий – доля инвестиционных продуктов в сбережениях граждан, этот показатель должен практически удвоиться к 2030 г. и достичь 40% (в 2021 г. – 21%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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