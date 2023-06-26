В Минфине назвали варианты донастройки механизма налогообложения нефти

В Минфине назвали варианты донастройки механизма налогообложения нефтиСнижение скидки к Brent и переход на Dubai могут принести в бюджет 500 млрд рублей
В Минфине рассказали о возможных изменениях в принципах начисления налогов на нефтяные доходы с привязкой цены российского сорта Urals к иностранным маркам. Первый вариант – снижение предельного максимального дисконта к Brent с нынешних $25 до $20. О том, что такая возможность обсуждается, «Ведомостям» рассказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.
Минфин рассчитывает величину налогов на продажу Urals, исходя из уменьшенной на размер скидки рыночной цены эталонного сорта. То есть если Brent стоит $75, то ведомство принимает цену Urals равной $50. «Снижение дисконта Urals к Brent с $25 до $20 обсуждается, но решения по этому вопросу пока нет и, соответственно, не определена дата, когда этот новый предел цены может начать действовать», – сообщил Сазанов.