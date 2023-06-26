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В Минфине назвали варианты донастройки механизма налогообложения нефти

Снижение скидки к Brent и переход на Dubai могут принести в бюджет 500 млрд рублей
Евгения Фомина Дарья Савенкова
Егор Алеев / ТАСС

В Минфине рассказали о возможных изменениях в принципах начисления налогов на нефтяные доходы с привязкой цены российского сорта Urals к иностранным маркам. Первый вариант – снижение предельного максимального дисконта к Brent с нынешних $25 до $20. О том, что такая возможность обсуждается, «Ведомостям» рассказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Минфин рассчитывает величину налогов на продажу Urals, исходя из уменьшенной на размер скидки рыночной цены эталонного сорта. То есть если Brent стоит $75, то ведомство принимает цену Urals равной $50. «Снижение дисконта Urals к Brent с $25 до $20 обсуждается, но решения по этому вопросу пока нет и, соответственно, не определена дата, когда этот новый предел цены может начать действовать», – сообщил Сазанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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