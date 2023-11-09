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На реновацию Центра подготовки космонавтов выделят более 5 млрд рублей

Он должен выглядеть достойно перед зарубежными партнерами
Алексей Никольский
В Госдуме решили, что состояние центра подготовки космонавтов должно соответствовать уровню стоящих перед ним задач / Роскосмос Медиа

Партия «Единая Россия» в Госдуме поддержит выделение Центру подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в течение ближайших трех лет более 5 млрд руб., сообщил «Ведомостям» собеседник во фракции. Соответствующие поправки ко второму чтению бюджета внесла группа депутатов, среди которых первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, спикер Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, лидер фракции Владимир Васильев, глава комитета по бюджету Андрей Макаров и первый зампред комитета по экономической политике Денис Кравченко, ранее первый заместитель гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации.

В первом чтении бюджет был одобрен 26 октября. Комитет по бюджету обсудит поправки ко второму чтению 11 ноября, второе чтение намечено на 15 ноября, а третье – на 17 ноября. Володин уже обозначал поддержку ЦПК среди направлений, которые потребуют дополнительного финансирования при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. ко второму чтению. «У ряда объектов на его территории около 40 лет не было ремонта, а ведь освоение космоса – важнейший инструмент технологического развития нашей страны», – говорил он 26 октября. Не исключено, что поправку поддержат все фракции, говорит собеседник «Ведомостей».

Он отмечает, что 5 млрд руб. планируется направить на модернизацию комплекса зданий ЦПК. За три года, в частности, планируется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса для отряда космонавтов, многофункционального комплекса транспортного обеспечения и масштабная реконструкция большинства зданий комплекса. 28 августа Володин вместе с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, Терешковой и другими депутатами посещал ЦПК в Звездном городке (там проходило выездное заседание совета Госдумы).

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«На территории ЦПК еще с 1980-х гг. не построено ни одного нового здания, – заявил «Ведомостям» депутат Кравченко. – Кое-где был лишь косметический ремонт. Можете представить состояние центра международного уровня, куда приезжают постоянно наши гости и партнеры из других стран, а также множество туристических групп». В ЦПК с момента его создания в 60-е гг. происходит подготовка отечественных и иностранных космонавтов и астронавтов, отправляющихся в космос на кораблях «Союз». Кроме тренажеров этих кораблей в ЦПК имеется тренажер Международной космической станции, а также другие объекты, необходимые для подготовки людей к космическому полету. Кроме того, ЦПК ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тематике пилотируемой космонавтики.

Новость о выделении средств на реновацию ЦПК им. Ю. А. Гагарина можно приветствовать, поскольку эта ключевая для российской пилотируемой космической программы организация должна выглядеть достойно, в том числе для зарубежных партнеров, говорит член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин. Само такое решение внушает надежду, что Россия продолжит свою пилотируемую программу в партнерстве со странами БРИКС, о возможности чего уже заявлял Борисов, продолжает Ионин. Это является оптимальным будущим для российской пилотируемой космонавтики, говорит эксперт.

Поддержание такого центра в нормальном состоянии абсолютно необходимо не только для сохранения уникальных российских компетенций в области пилотируемой космонавтики, но и для развития международной кооперации в этой сфере, говорит эксперт Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Андрей Фролов. 5 млрд руб. в течение трех лет – не очень большая сумма, это значительно меньше стоимости современного геостационарного спутника связи, говорит источник, близкий к «Роскосмосу».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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