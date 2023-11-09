На реновацию Центра подготовки космонавтов выделят более 5 млрд рублей

«На территории ЦПК еще с 1980-х гг. не построено ни одного нового здания, – заявил «Ведомостям» депутат Кравченко. – Кое-где был лишь косметический ремонт. Можете представить состояние центра международного уровня, куда приезжают постоянно наши гости и партнеры из других стран, а также множество туристических групп». В ЦПК с момента его создания в 60-е гг. происходит подготовка отечественных и иностранных космонавтов и астронавтов, отправляющихся в космос на кораблях «Союз». Кроме тренажеров этих кораблей в ЦПК имеется тренажер Международной космической станции, а также другие объекты, необходимые для подготовки людей к космическому полету. Кроме того, ЦПК ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тематике пилотируемой космонавтики.