Почему доходы бюджета резко выросли в конце I квартала

Почему доходы бюджета резко выросли в конце I кварталаВ марте был зафиксирован профицит почти в 900 млрд рублей
Поступления в федеральный бюджет за I квартал 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что на 53,5% выше аналогичного показателя 2023 г., следует из предварительной оценки Минфина. Объем расходов достиг 9,3 трлн руб. (+20,1% год к году). Дефицит бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб. (0,3% ВВП), что почти на 1,5 трлн руб. ниже аналогичного показателя прошлого года. Причем в марте бюджет был исполнен с рекордным за последние два года профицитом 867 млрд руб. (последний раз профицит был выше в июне 2022 г., он составлял 1,5 трлн руб.).
В марте поступления достигли 3,7 трлн руб. (+47% год к году), следует из данных Минфина. Резкий рост доходов федерального бюджета пришелся на последние дни марта. По данным на сайте электронного бюджета на 28 марта, поступления составляли почти 5,5 трлн руб., а расходы – 8,9 трлн. Дефицит на эту дату достигал 3,4 трлн руб.