Почему доходы бюджета резко выросли в конце I квартала

Поступления в федеральный бюджет за I квартал 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что на 53,5% выше аналогичного показателя 2023 г., следует из предварительной оценки Минфина. Объем расходов достиг 9,3 трлн руб. (+20,1% год к году). Дефицит бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб. (0,3% ВВП), что почти на 1,5 трлн руб. ниже аналогичного показателя прошлого года. Причем в марте бюджет был исполнен с рекордным за последние два года профицитом 867 млрд руб. (последний раз профицит был выше в июне 2022 г., он составлял 1,5 трлн руб.).