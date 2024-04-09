/ Экономика

Почему доходы бюджета резко выросли в конце I квартала

В марте был зафиксирован профицит почти в 900 млрд рублей
Дарья Мосолкина
Дарья Савенкова
Экономическая активность в начале года разогналась сверх ожиданий Минфина (его руководитель – Антон Силуанов, на фото)/ Евгений Разумный / Ведомости

Поступления в федеральный бюджет за I квартал 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что на 53,5% выше аналогичного показателя 2023 г., следует из предварительной оценки Минфина. Объем расходов достиг 9,3 трлн руб. (+20,1% год к году). Дефицит бюджета по итогам I квартала составил 607 млрд руб. (0,3% ВВП), что почти на 1,5 трлн руб. ниже аналогичного показателя прошлого года. Причем в марте бюджет был исполнен с рекордным за последние два года профицитом 867 млрд руб. (последний раз профицит был выше в июне 2022 г., он составлял 1,5 трлн руб.).

В марте поступления достигли 3,7 трлн руб. (+47% год к году), следует из данных Минфина. Резкий рост доходов федерального бюджета пришелся на последние дни марта. По данным на сайте электронного бюджета на 28 марта, поступления составляли почти 5,5 трлн руб., а расходы – 8,9 трлн. Дефицит на эту дату достигал 3,4 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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