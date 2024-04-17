/ Экономика

Суд решил рассматривать дело «Роснано» в закрытом режиме

Речь идет об установлении факта занижения обязательств компании ее экс-руководством
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Роснано» о рассмотрении заявления о признании юридического факта в закрытом режиме, передает корреспондент «Ведомостей». Предварительное заседание по делу состоялось 17 апреля. 

Представитель корпорации попросил суд закрыть процесс, так как на нем будут представлены документы с пометкой «для служебного пользования» (ДСП, это значит, что они не подлежат разглашению). Кроме того, в ходе будущих заседаний может быть озвучена «чувствительная» информация, которая может навредить «Роснано» как эмитенту облигаций, добавил он. 

Корпорация обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением «об установлении фактов, имеющих юридическое значение», писали «Ведомости» 4 марта. Компания просит суд признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 г., что позволило нарастить задолженность института развития и привело к ухудшению его финансового состояния. В качестве участников к делу привлечены Минфин, Минэк и «ВЭБ.РФ». 

Представитель Минэка оставил вопрос о закрытом режиме на усмотрение суда, отметив при этом, что в материалах дела отсутствуют засекреченные документы, а значит формальные основания для удовлетворения ходатайства «Роснано» отсутствуют. 

«ВЭБ. РФ» предложил оставить заявление о закрытии процесса без рассмотрения, сообщил представитель корпорации развития.

В начале апреля «Ведомости» писали, что следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу. Речь идет о хищениях на сумму 1,7 млрд руб. 

Обвинения были предъявлены в рамках расследования дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской «внучки» «Роснано» – Nanoenergo Fund Limited. В 2022 г. ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК – хищение в особо крупном размере. Все обвиняемые, кроме Дьяченко, находятся за рубежом. В материалах дела также проходит «неустановленное лицо из числа руководителей «Роснано». 

Для «Роснано» наступил момент, когда для обслуживания долга собственных ресурсов уже не хватает, говорил в начале апреля в интервью «Ведомостям» управляющий финансовый директор, член правления института развития Владислав Юнусов.

С 2021 г., когда в компании поменялось руководство, выплаты по кредитам и облигациям составили 116 млрд руб., из которых 37 млрд – проценты и купоны. Большую часть этих средств «Роснано» погасила самостоятельно, отметил Юнусов. На начало 2021 г. задолженность по кредитам и облигациям составляла 148 млрд руб. Сейчас долг составляет 69 млрд руб., из которых 62 млрд обеспечены госгарантиями, сообщил Юнусов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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