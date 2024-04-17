Суд решил рассматривать дело «Роснано» в закрытом режиме

Представитель корпорации попросил суд закрыть процесс, так как на нем будут представлены документы с пометкой «для служебного пользования» (ДСП, это значит, что они не подлежат разглашению). Кроме того, в ходе будущих заседаний может быть озвучена «чувствительная» информация, которая может навредить «Роснано» как эмитенту облигаций, добавил он.