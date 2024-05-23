Сенаторы предложили проводить амнистию за дробление бизнеса весь следующий год

Предложения были сформулированы по итогам совещания комитета, проведенного в начале апреля, и отражают в том числе позиции бизнес-объединений (к письму прилагаются материалы от Торгово-промышленной палаты и «Деловой России»). Также комитет предлагает проводить амнистию длительное время, не менее года – например, с 1 января по 31 декабря 2025 г.