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/ Экономика

Сенаторы предложили проводить амнистию за дробление бизнеса весь следующий год

Но такую возможность нужно разрешать далеко не всем компаниям, считают в Совете Федерации
Дарья Мосолкина
Примером «сознательного» дробления бизнеса исполнительный директор «Деловой России» Нонна Каграманян считает известных блогеров, которые реализуют «заранее выстроенные схемы жульничества»/ Андрей Гордеев / Ведомости

Правительству при определении параметров амнистии за дробление следует разграничить случаи вынужденного деления бизнеса на отдельные компании и умышленного уклонения от исполнения норм налогового законодательства. Такая позиция изложена в письме главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (представляет Санкт-Петербург) в адрес курирующего ТЭК и экономику вице-премьера Александра Новака. Документ, отправленный 21 мая, есть у «Ведомостей», факт его получения подтвердил представитель аппарата Новака.

Предложения были сформулированы по итогам совещания комитета, проведенного в начале апреля, и отражают в том числе позиции бизнес-объединений (к письму прилагаются материалы от Торгово-промышленной палаты и «Деловой России»). Также комитет предлагает проводить амнистию длительное время, не менее года – например, с 1 января по 31 декабря 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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