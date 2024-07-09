Госдума во втором чтении проголосовала за поправки в Налоговый кодекс

Госдума во втором чтении проголосовала за поправки в Налоговый кодексДепутаты настаивали на своих предложениях, но в целом нововведениям никто не воспротивился
Налоговый законопроект прошел второе чтение в Госдуме: депутаты отдали 408 голосов «за» и один воздержался. Из 225 поправок, разработанных ведомствами и депутатами, были одобрены 78 – их рекомендовал к принятию комитет по бюджету и налогам. Предложения, которые уже на заседании пытались отстоять представители фракций меньшинства, выносились на отдельное голосование, но были отклонены по рекомендации профильного комитета. Окончательное, третье чтение, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в среду, в самом начале заседания. Таким образом, процесс рассмотрения и принятия законопроекта продолжался чуть больше месяца (правительство внесло документ в Госдуму 3 июня).
Ко второму чтению в законопроекте появились следующие дополнения: введение туристического налога (от 100 руб. в сутки для занимаемого номера), повышение некоторых госпошлин в несколько раз (например, за развод, смену имени и регистрацию собственности), индексация акцизов на алкоголь и табак, корректировка налога на добычу полезных ископаемых, уточнение положений об амнистии за дробление бизнеса и правил предоставления федерального инвестиционного вычета. К параметрам пятиступенчатой шкалы НДФЛ в Госдуме тоже вернулись – учли поручение президента освободить от повышенного налога надбавки к зарплате, которую получают жители Крайнего Севера. Эти поправки активно обсуждались на комитете по бюджету и налогам.
Все попытки депутатов пересмотреть предложенную правительством прогрессивную шкалу НДФЛ – а такие предпринимали депутаты всех фракций меньшинства (КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР) – раз за разом встречали сопротивление председателя профильного комитета Андрея Макарова, который отстаивал у трибуны пул из 78 поправок и аргументировал недостатки всех остальных предложений: «Можно я не буду повторяться? Я уже много раз говорил о том, почему принята именно эта прогрессия... Можно продолжать соревнование дальше, но вряд ли это целесообразно».
Точно так же были отклонены и другие поправки: распространение шкалы НДФЛ на доходы от дивидендов, инвествычет обрабатывающим компаниям на всю сумму налога на прибыль, которая зачисляется в федеральный бюджет, сохранение на прежнем уровне ставки налога на прибыль, возвращение регионам 1 п. п. налога на прибыль местных предприятий и более строгое повышение налога на дорогую недвижимость. Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее объяснял, что многие из предложенных мер приведут к разбалансировке бюджетов регионов, выпадающим доходам федерального бюджета, а также к снижению конкурентоспособности российской налоговой системы.
Во втором чтении депутаты утвердили пятиступенчатую шкалу ставок НДФЛ, предложенную правительством в первом чтении:
для доходов до 2,4 млн руб. ставка налога составит 13%;
от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%;
от 5 млн до 20 млн руб. – 18%;
от 20 млн до 50 млн руб. – 20%;
свыше 50 млн руб. – 22%.
Повышенная ставка будет взиматься с той части дохода, которая превышает обозначенный порог. По оценке правительства, изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны, т. е. около 2,5 млн человек.
Без изменений к окончательному утверждению подходит и налог на прибыль, ставку которого планируют поднять до 25% вместо нынешних 20%, а также уточнения, согласно которым НДС вводится для плательщиков налога по упрощенной системе (УСН) с доходами от 60 млн руб. Сами пороги УСН по выручке предлагается расширить с 250 млн руб. до 450 млн руб. в год.
Минфин ожидает от налоговых изменений дополнительных доходов бюджета в размере 2,6 трлн руб. в следующем году. При этом самым «дорогим» для казны станет повышение налога на прибыль (1,6 трлн руб.). Введение прогрессивной шкалы НДФЛ принесет в бюджет около 533 млрд руб. Изменения в системе УСН дадут дополнительно 473 млрд руб. в федеральный бюджет и 258 млрд руб. – в региональные.
Во втором чтении также рассматривался законопроект о ежегодной семейной выплате гражданам, имеющим двух и более детей. Здесь Макаров из 32 поправок рекомендовал 21, которые в итоге и были приняты. Предполагается, что на выплату смогут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума в регионе. Меру поддержки распространят на родителей, усыновителей и опекунов детей до 18 лет. Таким образом, малообеспеченные семьи с двумя и более детьми смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% при выполнении критериев нуждаемости. Окончательное рассмотрение законопроекта также запланировали на среду, следом после утверждения поправок в НК.
Одновременно депутаты одобрили во втором чтении «бюджетный пакет», который сопровождает налоговые изменения. Как отметил Макаров, наиболее важная поправка в этом проекте – списание ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам, что еще поручил сделать президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.