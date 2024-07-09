Госдума во втором чтении проголосовала за поправки в Налоговый кодекс

Во втором чтении также рассматривался законопроект о ежегодной семейной выплате гражданам, имеющим двух и более детей. Здесь Макаров из 32 поправок рекомендовал 21, которые в итоге и были приняты. Предполагается, что на выплату смогут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума в регионе. Меру поддержки распространят на родителей, усыновителей и опекунов детей до 18 лет. Таким образом, малообеспеченные семьи с двумя и более детьми смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% при выполнении критериев нуждаемости. Окончательное рассмотрение законопроекта также запланировали на среду, следом после утверждения поправок в НК.