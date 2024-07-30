Шувалов предложил обновить механизмы ГЧП и концессий

В список крупнейших проектов, которые власти собираются реализовать в ближайшее десятилетие в том числе с привлечением частных инвесторов, входят, например, такие инициативы, как транспортные коридоры Север – Юг, Джубга – Сочи, Северный морской путь, Юго-Западная хорда, Восточный полигон на общую сумму свыше 5,6 трлн руб., писали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные обзора «ВТБ инфраструктурного холдинга» (входит в группу ВТБ). Планируется также запуск двух из пяти частей сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) – полностью ВСМ Москва – Санкт-Петербург и участки будущей ВСМ-2 Москва – Екатеринбург. Общая сумма вложений в сеть ВСМ оценивается в 10,8 трлн руб. Среди инфраструктурных проектов также числятся строительство 40 кампусов вузов в российских городах с общей суммой инвестиций 1,1–1,2 трлн руб., разработка российского производства беспилотной авиации – 500 млрд руб., создание центра обработки данных – 1,6 трлн руб., цифровизация городов – 200–600 млрд руб., создание 10 всесезонных федеральных курортов – 1,8–2 трлн руб., увеличение мощности возобновляемых источников энергии и доведение доли электромобилей до 25% от всего автотранспорта – 1,1 трлн руб.