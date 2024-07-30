Шувалов предложил обновить механизмы ГЧП и концессий

Шувалов предложил обновить механизмы ГЧП и концессийБез частного капитала достичь национальных целей не удастся
Законодательство о государственно-частном партнерстве требует модернизации, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совфеде. По его мнению, выполнить цели, поставленные в майском указе президента, силами только бюджетной системы, без привлечения частного капитала, не получится. В то же время ВЭБ фиксирует слишком осторожное отношение к механизмам ГЧП и концессий, отметил Шувалов.
«Мы видим многие критические замечания со стороны правоохранительных органов и многих заинтересованных лиц, что по сути частное государственное партнерство, когда оформляется как концессия, концессией не является. Но необходимо все-таки отдавать себе отчет в том, что капиталов через бюджетную систему для удовлетворения потребностей экономики недостаточно», – предостерег председатель ВЭБ.РФ.
Он предложил в том числе упростить приобретение социальных объектов в рассрочку без оформления в виде концессионных соглашений, а также разработать механизмы, когда частный капитал и ресурсы коммерческих банков будут привлекаться к реализации государственной экономической политики.
По словам Шувалова, для отбора проектов, с одной стороны, приоритетных для государства, с другой – представляющих интерес для частных инвесторов, можно было бы использовать опыт применения «Фабрики проектного финансирования» ВЭБа. Этот механизм предполагает кредитование крупных проектов с привлечением консорциума коммерческих банков, а также предоставление им господдержки. Кроме этого, нужно запустить реестр таких государственно-частных проектов, резюмировал Шувалов.
За 2023 г. было запущено 116 новых проектов ГЧП на сумму 765,5 млрд руб., из которых 469,8 млрд руб. составили частные инвестиции. Такие данные привел Национальный центр ГЧП (группа ВЭБ.РФ). По сравнению с 2022 г. их количество сократилось втрое (тогда было 346 проектов). В целом по итогам 2023 г. в России действовало 3427 соглашений о реализации ГЧП-проектов на 4,8 трлн руб. общих инвестиций, включая 3,3 трлн руб. частных, говорилось в совместном исследовании Минэкономразвития, Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) и компании «Технологии Доверия» («ТеДо»). Большинство ГЧП-проектов реализуется в форме концессионных соглашений, говорилось там.
Среди проблем, с которыми сталкиваются участники проектов в сфере ГЧП, эксперты «Ведомостей» ранее называли высокую стоимость заемных средств и необходимость федерального софинансирования в ряде отраслей.
Нередко регионы не хотят использовать механизмы ГЧП, в том числе из-за излишнего внимания со стороны контрольно-надзорных органов, а также достаточно сложных процедур подготовки проектов, отмечал гендиректор Национального центра ГЧП Павел Селезнев.
Заключать такого рода соглашения стало сложнее именно из-за опасения регионов выделять средства из бюджета, соглашалась с ним управляющий партнер «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова. Эксперт также обращала внимание на то, что уменьшилось количество частных инвесторов, в том числе из-за ухода из России иностранных компаний.
В список крупнейших проектов, которые власти собираются реализовать в ближайшее десятилетие в том числе с привлечением частных инвесторов, входят, например, такие инициативы, как транспортные коридоры Север – Юг, Джубга – Сочи, Северный морской путь, Юго-Западная хорда, Восточный полигон на общую сумму свыше 5,6 трлн руб., писали ранее «Ведомости» со ссылкой на данные обзора «ВТБ инфраструктурного холдинга» (входит в группу ВТБ). Планируется также запуск двух из пяти частей сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) – полностью ВСМ Москва – Санкт-Петербург и участки будущей ВСМ-2 Москва – Екатеринбург. Общая сумма вложений в сеть ВСМ оценивается в 10,8 трлн руб. Среди инфраструктурных проектов также числятся строительство 40 кампусов вузов в российских городах с общей суммой инвестиций 1,1–1,2 трлн руб., разработка российского производства беспилотной авиации – 500 млрд руб., создание центра обработки данных – 1,6 трлн руб., цифровизация городов – 200–600 млрд руб., создание 10 всесезонных федеральных курортов – 1,8–2 трлн руб., увеличение мощности возобновляемых источников энергии и доведение доли электромобилей до 25% от всего автотранспорта – 1,1 трлн руб.