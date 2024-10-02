Средняя зарплата россиян в июле превысила 85 000 рублей

Средняя зарплата россиян в июле превысила 85 000 рублейСнижение в годовом выражении зафиксировано только в одной сфере деятельности
Среднемесячная номинальная зарплата – сумма, которую получает работник – в июле составила 85 017 руб. (до вычета налогов), а ее размер за год вырос на 18%. Это следует из доклада «Социально-экономическое положение России». При этом в месячном выражении номинальная зарплата сократилась – на 4,6%: в июне ее размер составлял 89 145 руб., что пока остается лучшим результатом. Реальная зарплата (после вычета инфляции) увеличилась в годовом выражении на 8,1%.
В отраслевом разрезе самую высокую среднемесячную зарплату Росстат зафиксировал у сотрудников сферы «финансовая и страховая деятельность» – сумма равняется 198 843 руб., а ее годовой прирост стал одним из самых стремительных с динамикой 26,1% год к году. Сектор «добыча нефти и природного газа» также остается в числе лидеров по зарплатам (195 371 руб.), но годовое сравнение указывает на снижение (-1,4%) – и это единственный вид деятельности с отрицательной динамикой. Также в топ-5 вошли зарплаты тех, кто работает в сфере воздушного и космического транспорта (190 790 руб.), представителей России в зарубежных организациях – например, ООН, МВФ, СНГ (176 073 руб.), – и производителей табачных изделий (153 237 руб.).
К числу самых низкооплачиваемых видов деятельности в июле Росстат отнес образование (41 459 руб.), гостиничный бизнес с общепитом (52 121 руб.) и целый ряд производств: одежды (40 424 руб.), кожи и изделий из нее (52 182 руб.), мебели (52 764 руб.) и текстиля (54 047 руб.). Июльские зарплаты в обрабатывающих производствах составили в среднем 88 637 руб., что на 21,7% больше прошлогоднего уровня – и на 5,4% выше, чем по последней доступной статистике за май 2024 г.
Среди российских субъектов самым «высокооплачиваемым» в июле осталась Чукотка (179 934 руб.) за ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (163 737 руб.) и Москва (153 322 руб.). Самые низкие же среднемесячные зарплаты сосредоточились на Северном Кавказе: в Ингушетии (39 512 руб.), Чечне (40 751 руб.) и Дагестане (43 058 руб.).
Кроме того, в доклад Росстат включил данные Фонда пенсионного и социального страхования о среднем размере пенсий: в августе он составил 21 031 руб. Несмотря на то, что номинально размер пенсии относительно августа 2023 г. вырос на 7,5%, их реальный размер за год сократился на 1,4%.
Как ранее сообщало ведомство, в структуре денежных доходов населения доля оплаты труда возросла с 59,9% во II квартале 2023 г. до 62% за те же три месяца в 2024 г. Тогда же Росстат фиксировал увеличение доли поступлений от собственности (в т. ч. доходы от вкладов) – с 6,8% до 8,2%. При этом часть, которая приходится на соцвыплаты, сократилась до 17,3% с 19%.
Согласно прогнозу Минэка, за четыре года среднемесячные номинальные зарплаты россиян должны вырасти на 35% – до 119 296 руб. в 2027 г. В министерстве ожидают, что в 2025 г. среднемесячная зарплата составит 99 952 руб., в 2026 г. – 110 169 руб. На заседании правительства 24 сентября глава ведомства Максим Решетников подчеркивал, что основной вклад в рост потребительской активности будет вносить увеличение заработных плат на фоне сохранения дефицита кадров. Безработица в августе сохранилась на уровне 2,4%. Рост доходов будет обеспечен за счет социальных выплат, а также индексации пенсий работающим пенсионерам и расширения мер поддержки семей с детьми, добавил министр.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 13 сентября указывала: для того, чтобы рост зарплат не приводил к усилению инфляции, важно, чтобы он был соразмерен росту производительности труда. «В той мере, в которой рост производительности труда продолжится – а мы видим, что инвестиции, которые растут, направлены на повышение производительности труда, – реальные зарплаты тогда будут продолжать возрастать», – резюмировала глава регулятора.