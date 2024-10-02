Средняя зарплата россиян в июле превысила 85 000 рублей

В отраслевом разрезе самую высокую среднемесячную зарплату Росстат зафиксировал у сотрудников сферы «финансовая и страховая деятельность» – сумма равняется 198 843 руб., а ее годовой прирост стал одним из самых стремительных с динамикой 26,1% год к году. Сектор «добыча нефти и природного газа» также остается в числе лидеров по зарплатам (195 371 руб.), но годовое сравнение указывает на снижение (-1,4%) – и это единственный вид деятельности с отрицательной динамикой. Также в топ-5 вошли зарплаты тех, кто работает в сфере воздушного и космического транспорта (190 790 руб.), представителей России в зарубежных организациях – например, ООН, МВФ, СНГ (176 073 руб.), – и производителей табачных изделий (153 237 руб.).