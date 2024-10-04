Власти ожидают роста рынка государственно-частного партнерства до 10 трлн рублей

В прошлом году объем законтрактованных инвестиций приблизился к рекордным 1 трлн руб., а в 2024 г. этот тренд продолжается, несмотря на высокую ключевую ставку, отметила директор департамента. За первые восемь месяцев (последние данные) объем законтрактованных ГЧП-проектов составляет 2 трлн руб., указала Морщихина. Большая часть этой суммы приходится на крупнейшую в истории современной России концессию по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург на 1,9 трлн руб. Летом правительство утвердило распоряжение о строительстве ВСМ – концессионером станет компания ООО «ВСМ две столицы». В проекте также участвуют субъекты РФ, по территории которых пройдет ВСМ, ОАО «РЖД», синдикат российских банков, включая Сбербанк, а также ЗАО «Лидер». Для финансирования магистрали также будут выделены средства из ФНБ.