Власти ожидают роста рынка государственно-частного партнерства до 10 трлн рублей

Власти ожидают роста рынка государственно-частного партнерства до 10 трлн рублейПомочь развитию могут льготы при финансировании таких проектов
К 2030 г. объем заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессий может вырасти на 30% и достичь накопленным итогом 10 трлн руб. Об этом заявила директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэка Наталья Морщихина в ходе конференции «Ведомостей» «Инфраструктурный каркас для государства». В последние семь лет рынок рос в среднем на 500 млрд руб., добавила она.
В прошлом году объем законтрактованных инвестиций приблизился к рекордным 1 трлн руб., а в 2024 г. этот тренд продолжается, несмотря на высокую ключевую ставку, отметила директор департамента. За первые восемь месяцев (последние данные) объем законтрактованных ГЧП-проектов составляет 2 трлн руб., указала Морщихина. Большая часть этой суммы приходится на крупнейшую в истории современной России концессию по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург на 1,9 трлн руб. Летом правительство утвердило распоряжение о строительстве ВСМ – концессионером станет компания ООО «ВСМ две столицы». В проекте также участвуют субъекты РФ, по территории которых пройдет ВСМ, ОАО «РЖД», синдикат российских банков, включая Сбербанк, а также ЗАО «Лидер». Для финансирования магистрали также будут выделены средства из ФНБ.
Кроме того, подписано соглашение о строительстве аэропорта в Омске, в ближайшее время ожидаются 3 концессионных соглашения по строительству платных автодорог в Москве, добавила она. Всего на стадии создания, эксплуатации или успешно завершены 4300 концессионных соглашений на сумму 7 трлн руб., указала Морщихина. «Локомотивом» является транспорт (65% от всех соглашений), ЖКХ и социальная сфера. По оценкам Минэка, регионы-лидеры по объему инвестиций – это Московская, Нижегородская и Самарская области.
Развитие рынка стало возможным благодаря расширению сфер, в которых может использоваться механизм ГЧП, считает Морщихина. В этом году такая возможность появилась у проектов в космической сфере. Летом Госдума приняла закон, который дает возможность финансирования космической деятельности в соглашениях о ГЧП и концессиях. Речь идет о проектах по обеспечению широкополосного доступа в интернет и дистанционному зондированию Земли для изучения потоков парниковых газов.
Также сейчас обсуждается включение в список сфер, в которых возможно заключение ГЧП, объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, для их последующего восстановления, заявила директор департамента Минэка. Важной задачей для государства является привлечение частного бизнеса в ГЧП, отметила Морщихина.
Основными ограничителями развития рынка стали высокая ключевая ставка и дорогое финансирование, пришли к выводу участники дискуссии. В сентябре Банк России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19%. Регулятор допускает, что ставка будет повышена на предстоящем заседании в октябре, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном банковском форуме.
По словам руководителя подразделения «ГЧП и инфраструктура» банка ДОМ.РФ Любови Бараблиной, в условиях жесткой денежно-кредитной политики могло бы быть эффективным субсидирование ставки по кредитам, выдаваемым на строительство инфраструктурных проектов. Кроме того, поддержать рынок могло бы снижение риск-весов по концессиям и ГЧП проектам на уровне государственных гарантий. Аналогичное послабление действует для банков по проектам технологического суверенитета. Летом прошлого года ЦБ снизил нагрузку на капитал по целевым кредитам до 70% в зависимости от категории проекта.
Для хеджирования рисков роста ключевой ставки помог бы отдельный инструмент – с использованием кэп-опционов, считает Бараблина. Предлагается рассмотреть на законодательном уровне возможность получения субсидии на оплату комиссии по такому опциону.
Альтернативным механизмом привлечения капитала в условиях высокой ключевой ставки может быть выход на IPO, считают эксперты. В текущих условиях, когда на рынке наблюдается рост спроса на отечественные инвестиции в связи с недоступностью рынков западных стран, вопрос привлечения капитала через IPO стоит особенно актуально, отметил руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Иван Цветков. Для эмитента выгодно привлекать деньги на «невозвратной» основе, а не займом – с учетом действующей ключевой ставки, отмечает он.
Для повышения привлекательности эмитента в глазах инвестора стоит оценить себя с точки зрения наличия чрезмерной налоговой нагрузки при распределении финансовых потоков – дивидендов, роялти, займов и внутригрупповых услуг, указал Цветков. Также необходимо проанализировать «перекосы» налоговой базы – например, когда одно направление группы прибыльно и там большая налоговая база, а другое направление – убыточно и там копятся убытки, которые невозможно учесть. Кроме того, нужно обратить внимание на доступные налоговые резервы и возможность применения льгот, считает юрист.