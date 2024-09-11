Государство может софинансировать строительство микроэлектронных заводов

Государство может софинансировать строительство микроэлектронных заводовМинпромторг собирает список проектов, которые вступят в государственно-частное партнерство
Минпромторг совместно с Минэкономразвития прорабатывают вопрос финансирования реконструкции и строительства российских заводов в сфере микроэлектроники. В конце августа Минпромторг направил IТ-ассоциациям письмо с просьбой составить перечень потенциальных пилотных проектов ГЧП в сфере промышленности и предоставить информацию по инвестиционным проектам, которые могут быть реализованы в рамках этого механизма. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил собеседник в одной из ассоциаций, получивших его. Среди адресатов – ВНИИ радиоэлектроники, Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности, консорциум «Вычислительная техника» и ряд других профильных объединений.
В августе вступил в силу федеральный закон № 302 «О внесении изменений в ФЗ «О ГЧП, муниципально-частном партнерстве в РФ». Изменения в том числе распространили механизм ГЧП на проекты по реконструкции и строительству промышленных предприятий.