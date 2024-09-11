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Государство может софинансировать строительство микроэлектронных заводов

Минпромторг собирает список проектов, которые вступят в государственно-частное партнерство
Кристина Холупова
Строительство завода полупроводниковых микросхем может стоить около 400 млрд руб., по оценке АРПЭ/ Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг совместно с Минэкономразвития прорабатывают вопрос финансирования реконструкции и строительства российских заводов в сфере микроэлектроники. В конце августа Минпромторг направил IТ-ассоциациям письмо с просьбой составить перечень потенциальных пилотных проектов ГЧП в сфере промышленности и предоставить информацию по инвестиционным проектам, которые могут быть реализованы в рамках этого механизма. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил собеседник в одной из ассоциаций, получивших его. Среди адресатов – ВНИИ радиоэлектроники, Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности, консорциум «Вычислительная техника» и ряд других профильных объединений.

В августе вступил в силу федеральный закон № 302 «О внесении изменений в ФЗ «О ГЧП, муниципально-частном партнерстве в РФ». Изменения в том числе распространили механизм ГЧП на проекты по реконструкции и строительству промышленных предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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