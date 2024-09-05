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Объем инвестиций в ГЧП составит 2 трлн рублей в 2024 году

Ведомости

Объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) составит 2 трлн руб. в 2024 г. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов в рамках ВЭФ-2024.

По его словам, механизм ГЧП и концессий позволяет разделить корпоративные и инвестиционные риски с инвестором. Общий объем законтрактованных инвестиций стал рекордным и в прошлом году достиг 937 млрд руб.

«Прогнозируем, что в 2024 г. тренд роста инвестиций продолжится и объем инвестиций превысит 2 трлн руб.», – отметил Торосов.

Ожидается удержание объема инвестиций на уровне 500–700 млрд руб. и заключение не менее 250 соглашений в год.

5 сентября президент России Владимир Путин предложил сделать госкорпорацию ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов ГЧП. Глава государства отметил, что для более интенсивного развития этой сферы нужно улучшать профильное законодательство и сам механизм работы партнерства.

В тот же день в ВЭБ.РФ заявили, что готовы выполнить поручение Путина стать обязательным участником проектов государственно-частного партнерства. Зампредседателя госкорпорации Юрий Корсун отметил, что ГЧП – мощнейший механизм привлечения частных денег на реализацию важных для страны проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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