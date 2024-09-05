Объем инвестиций в ГЧП составит 2 трлн рублей в 2024 году
Объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) составит 2 трлн руб. в 2024 г. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов в рамках ВЭФ-2024.
По его словам, механизм ГЧП и концессий позволяет разделить корпоративные и инвестиционные риски с инвестором. Общий объем законтрактованных инвестиций стал рекордным и в прошлом году достиг 937 млрд руб.
«Прогнозируем, что в 2024 г. тренд роста инвестиций продолжится и объем инвестиций превысит 2 трлн руб.», – отметил Торосов.
Ожидается удержание объема инвестиций на уровне 500–700 млрд руб. и заключение не менее 250 соглашений в год.