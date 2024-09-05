В ВЭБ.РФ заявили о готовности стать обязательным партнером проектов ГЧП
В госкорпорации ВЭБ.РФ заявили, что готовы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина стать обязательным участником проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).
По словам заместителя председателя госкорпорации Юрия Корсуна, ГЧП – мощнейший механизм привлечения частных денег на реализацию важных для страны проектов. Однако необходимо «правильно понимать правила игры» для нахождения баланса между реализацией интересов частной и государственной сторон.
«Подумать о новых нормах/формах, помимо имеющихся федеральных законов о ГЧП. Создать некую таксономию, разработать стандарты подготовки, оценки, финансирования и реализации таких проектов с учетом, как сказал президент, справедливого и прозрачного распределения рисков между частной и государственной стороной», – сообщил Корсун.
Андрей Самохин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Национального центра ГЧП заявил, что поручение президента – важный сигнал для стимулирования развития и применения механизмов ГЧП в России. По его словам, в текущих условиях бюджетных ограничений именно объединение инвестиций государства и частного капитала позволит достичь поставленных целей развития.
«С учетом проблем и претензий, с которыми сталкивались участники рынка, это долгожданный и важный сигнал. При этом, как и было отмечено, текущая система управления ГЧП-проектами в России требует модернизации: требуется выработка единых «правил игры», которая сбалансирует риски между различными участниками проектов, повысит их эффективность, обеспечит максимальную отдачу на инвестиции», – заявил Самохин.
5 сентября Путин предложил сделать ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024. Глава государства отметил, что для более интенсивного развития этой сферы нужно улучшать профильное законодательство, а также сам механизм работы ГЧП.