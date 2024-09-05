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В ВЭБ.РФ заявили о готовности стать обязательным партнером проектов ГЧП

Ведомости

В госкорпорации ВЭБ.РФ заявили, что готовы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина стать обязательным участником проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

По словам заместителя председателя госкорпорации Юрия Корсуна, ГЧП – мощнейший механизм привлечения частных денег на реализацию важных для страны проектов. Однако необходимо «правильно понимать правила игры» для нахождения баланса между реализацией интересов частной и государственной сторон.

«Подумать о новых нормах/формах, помимо имеющихся федеральных законов о ГЧП. Создать некую таксономию, разработать стандарты подготовки, оценки, финансирования и реализации таких проектов с учетом, как сказал президент, справедливого и прозрачного распределения рисков между частной и государственной стороной», – сообщил Корсун.

Андрей Самохин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Национального центра ГЧП заявил, что поручение президента – важный сигнал для стимулирования развития и применения механизмов ГЧП в России. По его словам, в текущих условиях бюджетных ограничений именно объединение инвестиций государства и частного капитала позволит достичь поставленных целей развития.

«С учетом проблем и претензий, с которыми сталкивались участники рынка, это долгожданный и важный сигнал. При этом, как и было отмечено, текущая система управления ГЧП-проектами в России требует модернизации: требуется выработка единых «правил игры», которая сбалансирует риски между различными участниками проектов, повысит их эффективность, обеспечит максимальную отдачу на инвестиции», – заявил Самохин.

5 сентября Путин предложил сделать ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024. Глава государства отметил, что для более интенсивного развития этой сферы нужно улучшать профильное законодательство, а также сам механизм работы ГЧП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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