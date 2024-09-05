В ВЭБ.РФ заявили о готовности стать обязательным партнером проектов ГЧП

5 сентября Путин предложил сделать ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024. Глава государства отметил, что для более интенсивного развития этой сферы нужно улучшать профильное законодательство, а также сам механизм работы ГЧП.