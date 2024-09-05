Путин предложил сделать ВЭБ.РФ обязательным участником проектов ГЧП
Президент России Владимир Путин предложил сделать ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.
Глава государства отметил, что для более интенсивного развития этой сферы нужно улучшать профильное законодательство, а также сам механизм работы ГЧП.
«С учетом имеющегося опыта и наработанной практики по проектам технологического суверенитета предлагаю корпорации развития ВЭБ.РФ выступить в качестве одного из обязательных участников проектов ГЧП, чтобы корпорация контролировала систему распределение рисков, поддерживала выгоду проекта, как для государства, так и для бизнеса», – рассказал он.
Путин также поручил правительству и ВЭБу определить конкретные параметры и масштабы сделок в рамках ГЧП, которые должны совершаться с обязательным участием ВЭБа.