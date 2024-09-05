Путин предложил сделать ВЭБ.РФ обязательным участником проектов ГЧП

«С учетом имеющегося опыта и наработанной практики по проектам технологического суверенитета предлагаю корпорации развития ВЭБ.РФ выступить в качестве одного из обязательных участников проектов ГЧП, чтобы корпорация контролировала систему распределение рисков, поддерживала выгоду проекта, как для государства, так и для бизнеса», – рассказал он.