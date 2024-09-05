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Путин предложил сделать ВЭБ.РФ обязательным участником проектов ГЧП

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Президент России Владимир Путин предложил сделать ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024.

Глава государства отметил, что для более интенсивного развития этой сферы нужно улучшать профильное законодательство, а также сам механизм работы ГЧП.

«С учетом имеющегося опыта и наработанной практики по проектам технологического суверенитета предлагаю корпорации развития ВЭБ.РФ выступить в качестве одного из обязательных участников проектов ГЧП, чтобы корпорация контролировала систему распределение рисков, поддерживала выгоду проекта, как для государства, так и для бизнеса», – рассказал он.

Путин также поручил правительству и ВЭБу определить конкретные параметры и масштабы сделок в рамках ГЧП, которые должны совершаться с обязательным участием ВЭБа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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