ВЭБ.РФ сформирует комплекс мер для развития механизмов концессии и ГЧП

30 июля председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал модернизировать законодательство о ГЧП. По его мнению, выполнить цели, поставленные в майском указе президента, силами только бюджетной системы, без привлечения частного капитала, не получится. В частности, Шувалов предложил упростить покупку соцобъектов в рассрочку без оформления в виде концессионных соглашений, а также разработать механизмы, когда частный капитал и ресурсы коммерческих банков будут привлекаться к реализации государственной экономической политики.