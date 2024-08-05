ВЭБ.РФ сформирует комплекс мер для развития механизмов концессии и ГЧП
Уточняется, что это направление войдет в новую стратегию госкорпорации и «будет способствовать привлечению частного капитала в проекты, направленные на достижение национальных целей развития страны». Ключевыми задачами в ВЭБе назвали совершенствование законодательства, развитие механизмов господдержки, создание эффективной системы аналитики рисков и обязательств сторон, а также единой информационной системы для мониторинга проектов.
Для этого в группе проведены кадровые перестановки. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин перешел на должность гендиректора Национального центра ГЧП (входит в ВЭБ.РФ). На этом посту он сменит Павла Селезнева, который назначен старшим управляющим партнером по ГПЧ в ВЭБе. Правление центра возглавит заместитель председателя корпорации Юрий Корсун.
30 июля председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал модернизировать законодательство о ГЧП. По его мнению, выполнить цели, поставленные в майском указе президента, силами только бюджетной системы, без привлечения частного капитала, не получится. В частности, Шувалов предложил упростить покупку соцобъектов в рассрочку без оформления в виде концессионных соглашений, а также разработать механизмы, когда частный капитал и ресурсы коммерческих банков будут привлекаться к реализации государственной экономической политики.