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ВЭБ.РФ сформирует комплекс мер для развития механизмов концессии и ГЧП

Ведомости

ВЭБ.РФ намерен развивать рынок проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и механизмы концессии в России. Для этого будет сформирован комплекс мер, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. 

Уточняется, что это направление войдет в новую стратегию госкорпорации и «будет способствовать привлечению частного капитала в проекты, направленные на достижение национальных целей развития страны». Ключевыми задачами в ВЭБе назвали совершенствование законодательства, развитие механизмов господдержки, создание эффективной системы аналитики рисков и обязательств сторон, а также единой информационной системы для мониторинга проектов. 

Для этого в группе проведены кадровые перестановки. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин перешел на должность гендиректора Национального центра ГЧП (входит в ВЭБ.РФ). На этом посту он сменит Павла Селезнева, который назначен старшим управляющим партнером по ГПЧ в ВЭБе. Правление центра возглавит заместитель председателя корпорации Юрий Корсун.

30 июля председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал модернизировать законодательство о ГЧП. По его мнению, выполнить цели, поставленные в майском указе президента, силами только бюджетной системы, без привлечения частного капитала, не получится. В частности, Шувалов предложил упростить покупку соцобъектов в рассрочку без оформления в виде концессионных соглашений, а также разработать механизмы, когда частный капитал и ресурсы коммерческих банков будут привлекаться к реализации государственной экономической политики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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