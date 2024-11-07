Институт ВЭБа оценил влияние ставки на экономический рост

По словам Клепача, инвестиции выросли неожиданно для всех в начале I–II кварталов 2024 г. намного выше прогнозов. Инвестиции в основной капитал увеличились в январе – марте на 14,5% в годовом выражении, а в апреле – июне их рост замедлился до 8,3%, следует из данных Росстата. «Я думаю, что по III−IV кварталам мы получим минус. Наконец-то ЦБ добьется своей цели», – отметил он. По оценке экономиста, в сфере строительства четыре месяца подряд фиксируется отрицательная динамика. Кроме того, он напомнил, что два года подряд происходит спад урожая зерновых, что приведет к «минусу» в сфере сельского хозяйства в этом году. Рентабельность зернового хозяйства упала, по оценкам экспертов, примерно в шесть раз, добавил главный экономист ВЭБ.РФ.