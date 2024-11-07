Институт ВЭБа оценил влияние ставки на экономический рост

Институт ВЭБа оценил влияние ставки на экономический ростСтагнация экономики в таких условиях «предопределена», считает Клепач
Повышение ключевой ставки до текущего уровня (21%) «отнимет» в следующем году около 0,5 процентных пункта у роста ВВП и около 1 п. п. у динамики инвестиций, оценил экономические потери от ужесточения монетарной политики главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в ходе пленарной сессии Русского экономического форума в Челябинске. По его словам, до повышения ставки прогноз по ВВП на 2025 г. составлял 2,5–2,6% (сопоставимо с ожиданиями Минэкономразвития – 2,5%), теперь он ухудшен до 2%. Ожидания по инвестициям были скорректированы с 1,9% (Минэк прогнозирует 2,1%. – «Ведомости») до 1%, добавил экономист.
По словам Клепача, инвестиции выросли неожиданно для всех в начале I–II кварталов 2024 г. намного выше прогнозов. Инвестиции в основной капитал увеличились в январе – марте на 14,5% в годовом выражении, а в апреле – июне их рост замедлился до 8,3%, следует из данных Росстата. «Я думаю, что по III−IV кварталам мы получим минус. Наконец-то ЦБ добьется своей цели», – отметил он. По оценке экономиста, в сфере строительства четыре месяца подряд фиксируется отрицательная динамика. Кроме того, он напомнил, что два года подряд происходит спад урожая зерновых, что приведет к «минусу» в сфере сельского хозяйства в этом году. Рентабельность зернового хозяйства упала, по оценкам экспертов, примерно в шесть раз, добавил главный экономист ВЭБ.РФ.
По его мнению, предприятия, работающие на оборонку, будут брать кредиты под любые проценты. «Предприятиям надо просто выживать, чтобы обеспечить оборотные средства, зарплату. У кого-то, к несчастью или к счастью, есть гособоронзаказ, но теперь это уголовная ответственность за его невыполнение, поэтому они возьмут кредит и по ставке 20–30%, чтобы не сесть в тюрьму», – отметил он.
По словам Клепача, стагнация экономики в таких условиях «предопределена». Через полтора-два года может возникнуть ситуация массовых банкротств из-за «огромных неплатежей». Кроме того, сокращение предложения может вновь вызвать рост цен. «Что у нас подорожало больше всего в этом году? Молоко, масло. В прошлом году – яйца. Молочный животноводческий комплекс – это 13 лет окупаемости. Будет интересно посмотреть на результаты эксперимента ЦБ, чтобы льготных кредитов не было, да и вообще кредитов почти не было», – отметил Клепач.
Причину разбалансирования экономики эксперт видит в несогласованности действий ЦБ и правительства. «Мы на самом деле находимся в достаточно сложной ситуации. Здесь нужны решения, и не только бюджетные», – считает он. По словам Клепача, импульсом для экономики станет перезапуск нацпроектов, но эти средства дойдут до нее только через три-четыре квартала.
Бизнес действительно откладывает инвестиционные проекты из-за высокой ключевой ставки, отметил в ходе дискуссии президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Более половины членов РСПП планируют в течение ближайших трех лет реализацию инвестпроектов, которые относятся к технологическому суверенитету и направлены на выпуск инновационной продукции, рост производительности труда, добавил Шохин. При этом многие планируют их запуск после 2025 г., поскольку ЦБ обещает, что со второй половины следующего года начнется снижение ключевой ставки, сказал он. Шохин также отметил, что бизнес отмечает снижение доступности финансирования.
Ранее РСПП сообщил, что российские компании в III квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. О такой проблеме говорят 37% предпринимателей, опрошенных союзом. Компаний, пострадавших от неплатежей своих контрагентов, за июль – сентябрь стало на 15 процентных пунктов (п. п.) больше (во II квартале эту проблему упоминали 22% респондентов).