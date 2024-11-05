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Мосбиржа: физлица сократили инвестиции в акции на 32 млрд рублей в октябре

Ведомости

Физические лица в октябре сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд руб., нарастив объем вложений в паи фондов до 104,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Московской биржи (MOEX).

В октябре число физлиц, имеющих брокерские счета, выросло на 489 000 и составило 34,2 млн, сделки за тот же период заключили 3,9 млн человек. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в октябре составил 158,2 млрд руб. Инвестиции в облигации достигли 85,6 млрд руб.

Самыми популярными ценными бумагами за указанный период в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31% и 7% соответственно), «Лукойла» (17%), «Газпрома» (14%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6%), акции «Роснефти» (6%), «Яндекса» (6%), «Полюса» (4%), «Норникеля» (4%) и «Т-банка» (4%).

Регионы-лидеры по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов: Москва (587 500), Московская область (348 100) и Санкт-Петербург (284 800).

В начале ноября на сайте Мосбиржи также сообщалось, что общий объем торгов на рынках MOEX в октябре составил 140,1 трлн руб. против 135,5 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,8 трлн руб. против 2,2 трлн руб. в 2023 г. За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 пункта. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения ЦБ России 25 октября поднять ключевую ставку до 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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