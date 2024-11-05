Мосбиржа: физлица сократили инвестиции в акции на 32 млрд рублей в октябре

В начале ноября на сайте Мосбиржи также сообщалось, что общий объем торгов на рынках MOEX в октябре составил 140,1 трлн руб. против 135,5 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,8 трлн руб. против 2,2 трлн руб. в 2023 г. За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 пункта. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения ЦБ России 25 октября поднять ключевую ставку до 21%.