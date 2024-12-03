Доход бюджета от курсовых экспортных пошлин достиг почти 300 млрд рублей

С начала осени 2024 г. курс рубля также начал слабеть: 4 сентября курс доллара составлял 88,6118 руб., а в ноябре он обновил максимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 3 декабря курс доллара составлял 107,18 руб., евро – 112,8 руб. Биржевой курс юаня 3 декабря составляет 14,5 руб. Ускоренный обвал котировок рубля начался с 13 ноября, на максимуме 29 ноября курс доллара прибавил 11,86% и достиг 109,5782 руб. Также происходили резкие колебания на международном валютном рынке Forex. 27 ноября доллар на пике торговался выше 114,5 руб. (+17,14% с 13 ноября) впервые с марта 2022 г., после чего перешел к коррекции до 113 руб. Евро преодолел отметку в 120 руб. (+15,69% к уровням 13 ноября), но затем также немного скорректировался – до 119,69 руб. После 27 ноября на Forex курс рубля начал устойчиво восстанавливаться, к 16:00 мск 3 декабря доллар снизился до 105,98 руб., евро – до 111,4 руб.