Доход бюджета от курсовых экспортных пошлин достиг почти 300 млрд рублей

Доход бюджета от курсовых экспортных пошлин достиг почти 300 млрд рублейПравительство не планирует продлевать меру, несмотря на ослабление национальной валюты
На конец ноября поступления от экспортных таможенных пошлин, привязанных к курсу рубля, составляют около 287 млрд руб., сообщил представитель Минфина в ответ на запрос «Ведомостей». Действие этого механизма истекает в 2025 г.
«На общий объем поступлений будут влиять и курсовые колебания, и исключение некоторых товаров из-под обложения повышенной вывозной пошлиной. Вопрос продления экспортных пошлин не обсуждается», – заявил представитель ведомства.
Ставка «курсовой» пошлины с 1 по 30 ноября 2024 г. составляла 7% – это максимум, предусмотренный при курсе доллара свыше 95 руб. включительно. При курсе доллара от 80 до 85 руб. пошлина составляет 4%, 5% – для курса в пределах 85–90 руб., 5,5% – для диапазона 90–95 руб. Отдельно установлен размер пошлины для минеральных удобрений, она составляет 10% при курсе выше 80 руб. за доллар, ниже этого значения ставка пошлины – 7%.
Пошлины действуют в отношении широкого списка товаров – например, для продукции горнодобывающего сектора, черной и цветной металлургии, драгметаллов, угля и удобрений. Но они не затрагивают нефтегазовый сектор, зерновые культуры, подсолнечное масло и шрот. Кроме того, действуют точечные изъятия для некоторых групп товаров ТН ВЭД.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявлял 18 октября, что вопрос продления курсовой экспортной пошлины не обсуждается: «Со следующего года повышаются ставки налога на прибыль организаций. Соответственно, мы исходим из того, что в следующем году курсовой экспортной пошлины не будет».
Правительство ввело гибкие экспортные пошлины 21 сентября 2023 г., когда курс доллара устойчиво рос и достиг 96 руб. за доллар. Мера вступила в силу с 1 октября того же года. «Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен», – поясняли тогда в правительстве. После введения пошлины доллар вырос на 4,47%, до максимума в 102,345 руб. на 9 октября, затем рубль начал укрепляться.
С начала осени 2024 г. курс рубля также начал слабеть: 4 сентября курс доллара составлял 88,6118 руб., а в ноябре он обновил максимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 3 декабря курс доллара составлял 107,18 руб., евро – 112,8 руб. Биржевой курс юаня 3 декабря составляет 14,5 руб. Ускоренный обвал котировок рубля начался с 13 ноября, на максимуме 29 ноября курс доллара прибавил 11,86% и достиг 109,5782 руб. Также происходили резкие колебания на международном валютном рынке Forex. 27 ноября доллар на пике торговался выше 114,5 руб. (+17,14% с 13 ноября) впервые с марта 2022 г., после чего перешел к коррекции до 113 руб. Евро преодолел отметку в 120 руб. (+15,69% к уровням 13 ноября), но затем также немного скорректировался – до 119,69 руб. После 27 ноября на Forex курс рубля начал устойчиво восстанавливаться, к 16:00 мск 3 декабря доллар снизился до 105,98 руб., евро – до 111,4 руб.
Текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта, что играет даже большую роль, чем уровень ключевой ставки, заявлял 26 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов. «Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту», – сказал Силуанов. Таким образом он отреагировал на слова главы «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что из-за высокой ключевой ставки и дорогих кредитов придется останавливать экспорт высокотехнологичной продукции.
В правительстве не отреагировали экстренными мерами на ослабление рубля. Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил колебания курса «разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера». Он отметил, что в последние два месяца показатели торгового баланса выше, чем были летом. Решетников сослался на данные Банка России и заявил, что в октябре его показатели были на 8% выше уровня прошлого года, или $11,8 млрд, за счет хороших показателей экспорта. Если сравнивать показатели за 10 месяцев, то значения будут на 14% выше, чем в прошлом году, заявил министр.