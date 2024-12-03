В ВТБ предложили Центробанку провести интервенции для рубля вместо роста ставки
Об этом экономист написал в «письме Деду Морозу и Снегурочке», подписав свое обращение следующим образом: «от мальчика Димы из синей группы детского сада». Первый зампред банка подчеркнул, что курс рубля к американскому доллару шокировал топ-менеджеров ВТБ.
«Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели – ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда нам задавали вопрос про инфляцию в прошлый раз, мы ожидали роста цен на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют», – поделился мнением Пьянов в авторской колонке РБК в преддверии форума банка «Россия зовет!».
В связи со снижением национальной валюты первый зампред ВТБ обратился к регулятору с просьбой быстрее стабилизировать курс.
«Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку – охладит наши потребительские и повысит сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП – сократиться», – заключил Пьянов, добавив, что проще было бы стабилизировать курс – тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели станет намного легче с учетом того, как сильно растут цены во время падения рубля.
27 ноября «Ведомости» писали о решении Банка России отказаться с 28 ноября до конца года от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по реализации бюджетного правила. Решение было принято в целях снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курса рубля.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета отмечал, что текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта. По словам министра, существует инструментарий, в том числе бюджетный, поддерживающий экспорт в сложных условиях. При этом для него курс важнее ставки.