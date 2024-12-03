В ВТБ предложили Центробанку провести интервенции для рубля вместо роста ставки

«Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели – ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда нам задавали вопрос про инфляцию в прошлый раз, мы ожидали роста цен на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют», – поделился мнением Пьянов в авторской колонке РБК в преддверии форума банка «Россия зовет!».