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В ВТБ предложили Центробанку провести интервенции для рубля вместо роста ставки

Ведомости

Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов пожелал ЦБ в следующем году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности нацвалюты, передает РБК.

Об этом экономист написал в «письме Деду Морозу и Снегурочке», подписав свое обращение следующим образом: «от мальчика Димы из синей группы детского сада». Первый зампред банка подчеркнул, что курс рубля к американскому доллару шокировал топ-менеджеров ВТБ.

«Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели – ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда нам задавали вопрос про инфляцию в прошлый раз, мы ожидали роста цен на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют», – поделился мнением Пьянов в авторской колонке РБК в преддверии форума банка «Россия зовет!».

В связи со снижением национальной валюты первый зампред ВТБ обратился к регулятору с просьбой быстрее стабилизировать курс.

«Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку – охладит наши потребительские и повысит сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП – сократиться», – заключил Пьянов, добавив, что проще было бы стабилизировать курс – тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели станет намного легче с учетом того, как сильно растут цены во время падения рубля.

27 ноября «Ведомости» писали о решении Банка России отказаться с 28 ноября до конца года от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по реализации бюджетного правила. Решение было принято в целях снижения волатильности финансовых рынков и стабилизации курса рубля.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета отмечал, что текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта. По словам министра, существует инструментарий, в том числе бюджетный, поддерживающий экспорт в сложных условиях. При этом для него курс важнее ставки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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