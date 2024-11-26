Силуанов отметил ключевую роль слабого курса рубля в поддержке экспорта

Слабый курс имеет выгоды для бюджета. Изменение курса доллара всего на 1 руб. меняет размер годовых нефтегазовых доходов бюджета от экспорта энергоресурсов примерно на 100 млрд руб. в пересчете на год, оценил ранее старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. С учетом заложенного в бюджет курса доллара в 96,5 руб. отклонение в 3,5 руб. до 100 руб. принесет около 350 млрд руб. дополнительных доходов от нефти и газа в 2025 г., подсчитал Коныгин. При этом выгода от ослабления рубля нивелируется тем, что слабый курс оказывает проинфляционный эффект, что приводит к необходимости индексировать расходы бюджета, возразил главный экономист ВТБ Родион Латыпов. ЦБ отвечает повышением ставки на риски, связанные с ослаблением курса, что дополнительно увеличивает процентные расходы, напомнил Латыпов.