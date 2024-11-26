Силуанов отметил ключевую роль слабого курса рубля в поддержке экспорта

Силуанов отметил ключевую роль слабого курса рубля в поддержке экспортаВалютный курс влияет на экспортеров более значимо, чем ставка ЦБ
Текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета. По словам министра, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях. При этом курс для экспорта важнее ставки.
Официальный курс доллара ЦБ на 26 ноября составляет 103,7908 руб., в последний раз рубль был на этом уровне 24 марта 2022 г. На мировом валютном рынке Forex курс доллара США 26 ноября превышает 105 руб., курс евро выше 110 руб., следует из данных на портале investing.com. С начала сентября курс доллара к рублю вырос на 15,32%.
«Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту», – сказал Силуанов. Так министр отреагировал на слова главы «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что из-за высокой ключевой ставки и дорогих кредитов придется останавливать экспорт высокотехнологичной продукции.
В то же время для экспортеров действуют вывозные пошлины, привязанные к курсу рубля. Они распространяются на широкий перечень товаров, за исключением нефти, газа, нефтепродуктов, зерновых культур, масла подсолнечного и шрота. На декабрь ставка пошлины установлена на максимальном уровне – 7% (действует в случае, если курс выше 95 руб./долл.), следует из данных Минэка.
Слабый курс имеет выгоды для бюджета. Изменение курса доллара всего на 1 руб. меняет размер годовых нефтегазовых доходов бюджета от экспорта энергоресурсов примерно на 100 млрд руб. в пересчете на год, оценил ранее старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. С учетом заложенного в бюджет курса доллара в 96,5 руб. отклонение в 3,5 руб. до 100 руб. принесет около 350 млрд руб. дополнительных доходов от нефти и газа в 2025 г., подсчитал Коныгин. При этом выгода от ослабления рубля нивелируется тем, что слабый курс оказывает проинфляционный эффект, что приводит к необходимости индексировать расходы бюджета, возразил главный экономист ВТБ Родион Латыпов. ЦБ отвечает повышением ставки на риски, связанные с ослаблением курса, что дополнительно увеличивает процентные расходы, напомнил Латыпов.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты допустили закрепление курса доллара вблизи отметки в 100 руб. по итогам 2024 г. Девальвация рубля в России неизбежна из-за диспропорции в трансграничных потоках капитала и прироста рублевой денежной массы, прогнозировал экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. «Вопрос лишь в скорости девальвации рубля. Пока относительно контролируемо, хотя нужно учитывать, что в России больше нет открытого валютного рынка, так как операции ушли на внебиржевой рынок», – заявлял Рябов.
Силуанов также не понимает, почему «все ждут повышения ставки». «Знаете, когда думаешь много об этом, сбывается. Поэтому надо думать об обратном», – заявил глава Минфина. Российские банки уже уверены в росте ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое пройдет 20 декабря, минимум на 100 б. п. – до 22%, но на фоне продолжающегося ускорения инфляции не исключают и шага в 200 б. п. – до 23% годовых, следует из опроса, который провели «Ведомости».
Силуанов подчеркнул, что для населения инфляция является большей проблемой, чем высокая ставка ЦБ, потому что рост цен бьет по людям с небольшими доходами и компаниям, которые платят зарплаты, закупают сырье и материалы. Нужно «решить вопрос с инфляцией», подчеркнул Силуанов. Согласно последним данным Росстата на 18 ноября, с начала месяца инфляция составила 0,79%, с начала года – 7,41%. По данным Минэка, на 18 ноября инфляция в годовом выражении составила 8,68%. В октябре инфляция была на уровне 8,54%.
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку на 200 б. п. – с 19% до 21% годовых, до максимума за всю историю ее существования. Регулятор также дал жесткий сигнал о вероятном дальнейшем повышении ставки. Но глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает снижение ключевой ставки в 2025 г., если удастся приблизить темп роста цен к 4,5–5%, а экономика не столкнется с внешними шоками. Среди необходимых условий для смягчения ДКП Набиуллина также назвала замедление корпоративного кредитования. На конец 2024 г. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне 8–8,5%.