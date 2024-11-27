Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года

Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца годаКурс доллара на международном валютном рынке превышал 114 рублей
Банк России принял решение отказаться с 28 ноября от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по реализации бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.
Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Центробанк продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Уточняется, что продажа продолжится, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 г., в объеме 8,4 млрд руб. в день.
Решение о возобновлении операций на внутреннем валютном рынке будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 г., сообщает регулятор. В середине июня Мосбиржа приостановила торги доллара и евро из-за санкций. 12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Ограничения затронули и торговую площадку.
Сама по себе текущая мера от ЦБ окажет умеренную поддержку рублю, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Банк России теперь будет продавать 8,4 млрд в день вместо 4,2 млрд руб. в день – эта сумма не является значительной, чтобы развернуть курс рубля, говорит эксперт.
Но у правительства и ЦБ в арсенале остаются и другие инструменты поддержки рубля, в том числе словесные интервенции, ужесточение условий обязательной продажи валютной выручки экспортерами, внеочередное повышение ключевой ставки, ограничения на отток капитала, перечисляет Васильев. Можно предположить, что при продолжающемся ослаблении рубля ЦБ может ужесточить ограничения на движения капитала, требования к репатриации валютной выручки экспортерами, а также осуществить валютные интервенции, добавляет аналитик прямых инвестиций УК «Альфа-капитал» Руслан Дында. Эти меры потенциально могут укрепить рубль, считает он.
Васильев добавляет, что сегодня и завтра (27-28 ноября) поддержку рублю окажет ноябрьский налоговый период – экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. На 28 ноября регулятор установил официальный курс доллара в 108,0104 руб. и 113,0947 руб. за евро., что на 2 руб. выше курса на 27 ноября.
26 ноября курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 110 руб. На следующий день доллар продолжил расти и преодолел отметку в 114,5 руб. на 16:00 мск. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сообщал, что рубль падает на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть. Аналитик добавил, что последние санкции США против Газпромбанка также сказываются на состоянии отечественной валюты, так как кредитор отвечает за международные расчеты.
Как отмечает инвестиционный аналитик Альфа-банка Валерий Емельянов, все резервные валюты дорожают против рубля почти синхронно. Также эксперт указывает, что спрос на валюту осенью и в конце года почти всегда выше среднего, а рубль в сентябре – декабре слабее, чем в другое время года. Основная причина заключается в закрытии годовых бюджетов перед праздниками, в том числе и у компаний.
В настоящий момент курс доллара на Forex скорректировался и на 18:20 мск составил 109,9 руб., что все равно на 4% выше, чем на закрытии торгов днем ранее. Курс евро также увеличивается. На 16:20 мск стоимость валюты превысила 120 руб., но на 18:20 мск также выровнялась и составила 119,2 руб. прибавив в цене более 7% с закрытия торгов.
26 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на пленарном заседании международного форума Финансового университета, что текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта. По его словам, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях. При этом курс имеет большее значение для экспорта, чем ставка.