Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года

Как отмечает инвестиционный аналитик Альфа-банка Валерий Емельянов, все резервные валюты дорожают против рубля почти синхронно. Также эксперт указывает, что спрос на валюту осенью и в конце года почти всегда выше среднего, а рубль в сентябре – декабре слабее, чем в другое время года. Основная причина заключается в закрытии годовых бюджетов перед праздниками, в том числе и у компаний.