Курс доллара превысил 114 рублей на международном рынке

Как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, рубль падает на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть. Аналитик добавил, что последние санкции США против Газпромбанка также сказываются на состоянии отечественной валюты, так как кредитор отвечает за международные расчеты.