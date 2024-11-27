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Курс доллара превысил 114 рублей на международном рынке

Ведомости

Курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. На 16:10 мск доллар торговался по 114,5 руб., прибавив в цене около 8,5%. Курс евро прибавил в цене почти 8,9%, на аналогичное время цена покупки валюты составляла 120 руб.

Как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, рубль падает на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть. Аналитик добавил, что последние санкции США против Газпромбанка также сказываются на состоянии отечественной валюты, так как кредитор отвечает за международные расчеты.

26 ноября курс доллара превысил впервые с марта 2022 г. 110 руб. Банк России накануне сообщил, что официальный курс доллара на 27 ноября составит 105,0604 руб., что на 1 руб. 27 коп. больше, чем показатель предыдущего дня. Курс евро был увеличен на 1 руб. 62 коп. до 110,4943 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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