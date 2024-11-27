Курс доллара превысил 114 рублей на международном рынке
Курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. На 16:10 мск доллар торговался по 114,5 руб., прибавив в цене около 8,5%. Курс евро прибавил в цене почти 8,9%, на аналогичное время цена покупки валюты составляла 120 руб.
Как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, рубль падает на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть. Аналитик добавил, что последние санкции США против Газпромбанка также сказываются на состоянии отечественной валюты, так как кредитор отвечает за международные расчеты.
26 ноября курс доллара превысил впервые с марта 2022 г. 110 руб. Банк России накануне сообщил, что официальный курс доллара на 27 ноября составит 105,0604 руб., что на 1 руб. 27 коп. больше, чем показатель предыдущего дня. Курс евро был увеличен на 1 руб. 62 коп. до 110,4943 руб.