Курс доллара превысил 110 рублей на международном рынке
Курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 110 руб. На 14:40 мск доллар торговался по 110,1 руб. (+ 4,37%).
Курс евро на Forex также вырос – до 115,6 руб.
На 27 ноября Банк России сообщил, что официальный курс доллара составит 105,0604 руб., что на 1 руб. 27 коп. больше, чем показатель предыдущего дня. Курс евро был увеличен на 1 руб. 62 коп., до 110,4943 руб.
26 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на пленарном заседании Международного форума Финансового университета, что текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта. По его словам, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях. При этом курс имеет большее значение для экспорта, чем ставка.