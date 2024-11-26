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Центробанк увеличил курс доллара на 27 ноября до 105 рублей

Ведомости

Официальный курс доллара на 27 ноября составит 105,0604 руб., что на 1 руб. 27 коп. больше, чем показатель предыдущего дня. Данные приводятся на сайте регулятора.

Курс евро вырастет на 1 руб. 62 коп. и достигнет 110,4943 руб., а курс юаня увеличится до 14,4449 руб. (на 23 коп.).

По данным на 26 ноября курс доллара равняется 103,7908 руб., курс евро – 108,8705 руб., курс юаня – 14,2057 руб.

26 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета, что текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта. По его словам, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях. При этом курс имеет большее значение для экспорта, чем ставка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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