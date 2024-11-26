Центробанк увеличил курс доллара на 27 ноября до 105 рублей
Официальный курс доллара на 27 ноября составит 105,0604 руб., что на 1 руб. 27 коп. больше, чем показатель предыдущего дня. Данные приводятся на сайте регулятора.
Курс евро вырастет на 1 руб. 62 коп. и достигнет 110,4943 руб., а курс юаня увеличится до 14,4449 руб. (на 23 коп.).
По данным на 26 ноября курс доллара равняется 103,7908 руб., курс евро – 108,8705 руб., курс юаня – 14,2057 руб.
26 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета, что текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта. По его словам, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях. При этом курс имеет большее значение для экспорта, чем ставка.