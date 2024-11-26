Центробанк увеличил курс доллара на 27 ноября до 105 рублей

26 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета, что текущий слабый курс рубля способствует росту экспорта. По его словам, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях. При этом курс имеет большее значение для экспорта, чем ставка.