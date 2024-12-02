ЦМАКП резко ухудшил прогноз по инфляции и росту ВВП

Темпы роста ВВП эксперты ЦМАКПа в своем прогнозе тоже «замедлили»: 3,5–3,6% против октябрьских ожиданий на уровне 3,7–3,8% в 2024 г., в 2025 г. динамика составит 1,7–2% вместо ранее прогнозировавшихся 2–2,4%. Ожидания от 2026 г. также скромнее, они охладились на несколько десятых процентного пункта до 1,8–2,1%. Лишь прогнозы на 2027 г. остались практически неизменными по сравнению с октябрьской версией: 2,1–2,5% против 2,2–2,5%. Инвестиции в основной капитал также серьезно просядут, согласно актуальным подсчетам аналитиков. В 2025 г. их рост снизится до 2–2,3% (4,2–4,5% в октябрьском прогнозе), в 2026 г. – до 2,5–3% (3,5–4%), в 2027 г. – до 3,1–3,5% (3,9–4,3%).