ЦМАКП резко ухудшил прогноз по инфляции и росту ВВП

ЦМАКП резко ухудшил прогноз по инфляции и росту ВВПСказываются ослабление рубля и преобладание импорта, а повышение ставки – спорный инструмент, полагают эксперты
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024–2027 гг. и опубликовали ноябрьскую версию. Инфляция в годовом выражении, согласно их ожиданиям, в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%. Для сравнения: оценки по состоянию на октябрь равнялись 8,5%. Ожидания от 2025 г. ухудшились до 5,85–6,15% (в октябре – 5–5,3%), в 2026 г. инфляция все еще может достигать 5% (4,6–5% в ноябрьском прогнозе против 4–4,3% в октябрьском), а в 2027 г. снизится до уровня отметок 4,25–4,6% на конец года.
Темпы роста ВВП эксперты ЦМАКПа в своем прогнозе тоже «замедлили»: 3,5–3,6% против октябрьских ожиданий на уровне 3,7–3,8% в 2024 г., в 2025 г. динамика составит 1,7–2% вместо ранее прогнозировавшихся 2–2,4%. Ожидания от 2026 г. также скромнее, они охладились на несколько десятых процентного пункта до 1,8–2,1%. Лишь прогнозы на 2027 г. остались практически неизменными по сравнению с октябрьской версией: 2,1–2,5% против 2,2–2,5%. Инвестиции в основной капитал также серьезно просядут, согласно актуальным подсчетам аналитиков. В 2025 г. их рост снизится до 2–2,3% (4,2–4,5% в октябрьском прогнозе), в 2026 г. – до 2,5–3% (3,5–4%), в 2027 г. – до 3,1–3,5% (3,9–4,3%).