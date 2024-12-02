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ЦМАКП резко ухудшил прогноз по инфляции и росту ВВП

Сказываются ослабление рубля и преобладание импорта, а повышение ставки – спорный инструмент, полагают эксперты
Яков Тимаков
Евгений Разумный / Ведомости

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024–2027 гг. и опубликовали ноябрьскую версию. Инфляция в годовом выражении, согласно их ожиданиям, в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%. Для сравнения: оценки по состоянию на октябрь равнялись 8,5%. Ожидания от 2025 г. ухудшились до 5,85–6,15% (в октябре – 5–5,3%), в 2026 г. инфляция все еще может достигать 5% (4,6–5% в ноябрьском прогнозе против 4–4,3% в октябрьском), а в 2027 г. снизится до уровня отметок 4,25–4,6% на конец года.

Темпы роста ВВП эксперты ЦМАКПа в своем прогнозе тоже «замедлили»: 3,5–3,6% против октябрьских ожиданий на уровне 3,7–3,8% в 2024 г., в 2025 г. динамика составит 1,7–2% вместо ранее прогнозировавшихся 2–2,4%. Ожидания от 2026 г. также скромнее, они охладились на несколько десятых процентного пункта до 1,8–2,1%. Лишь прогнозы на 2027 г. остались практически неизменными по сравнению с октябрьской версией: 2,1–2,5% против 2,2–2,5%. Инвестиции в основной капитал также серьезно просядут, согласно актуальным подсчетам аналитиков. В 2025 г. их рост снизится до 2–2,3% (4,2–4,5% в октябрьском прогнозе), в 2026 г. – до 2,5–3% (3,5–4%), в  2027 г. – до 3,1–3,5% (3,9–4,3%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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